Mehrwertsteuer geschenkt: Media Markt kündigt 19 Prozent Aktion an

Im Media Markt Online-Shop steht die nächste 19 Prozent Aktion vor der Tür. Am Donnerstag ab 20 Uhr startet der Mehrwertsteuer-Rabatt auf das gesamte Sortiment - mit wenigen Ausnahmen. Hunderte Produkte sollen somit für kurze Zeit zum Bestpreis erhältlich sein.

vom 22. bis 26. Juni 2023

Mit welchen Bestpreis-Highlights kann man rechnen?

Und es gibt wirklich 19 Prozent Rabatt?

19 Prozent Aktion bei Media Markt Schnäppchen finden, MwSt. geschenkt!

Unter dem bekannten Motto "MwSt. geschenkt" wird die beliebteste Rabattaktion abseits des Black Fridayveranstaltet. Der Startschuss fällt am Donnerstag um 20 Uhr, am Montag um 8:59 Uhr ist Schluss - nach weniger als vier Tagen. Auf der Suche nach den besten Angeboten dürfen sich Schnäppchenjäger also nicht allzu lange Zeit lassen.Media Markt verrät vorab noch nicht viel über die Preislage am morgigen Abend. Allerdings nennt der Händler bereits eine Handvoll Highlights, die man auf dem Schirm haben sollte. Bekanntlich werden diese zusätzlich zum MwSt.-Rabatt reduziert.Der Mehrwertsteuer-Rabatt gilt theoretisch für das gesamte Sortiment. Ihr legt euer Wunschprodukt in den Warenkorb und werdet direkt an dieser Stelle über den Preisnachlass in Höhe der 19-Prozent-Steuer und den reduzierten Preis informiert.Vorab kommuniziert Media Markt jedoch einige wenige Ausnahmen. Unter anderem Produkte von Apple, Amazon, Blink, Tchibo, Tchibo Cafissimo, ISY, AVM, Synology, Sonos, Iris, creality, Ankermake, Flashforge, Snapmaker, Plustek, peaq, koenic, ISY, Thrustmaster und die der Samsung Galaxy Week sind von der MwSt.-Aktion leider ausgeschlossen.Nicht ganz. Media Markt schenkt euch die Mehrwertsteuer. Diese beträgt 19 Prozent. Der effektive Nachlass liegt allerdings bei 15,97 Prozent. Warum das? Um vom Endkundenpreis (Brutto) auf den "steuerfreien" Nettopreis zu kommen, benötigt es etwas weniger als 16 Prozent Rabatt. Hier ein Beispiel: 100 Euro + 19% MwSt. = 119 Euro. 119 Euro - 15,966% = 100 Euro. Wie bereits im Februar oder zum Black Friday und Cyber Monday könnt ihr also mit einer Reduzierung von 16 Prozent rechnen.