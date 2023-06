Galaxy Week bei Saturn: Samsung-Produkte ab sofort stark reduziert

Samsungs Galaxy Week feiert bei Saturn ihr Comeback. Die beliebte Rabattaktion zeigt sich mit vielen günstigen Angeboten rund um Smartphones, Laptops, Tablets, Smartwatches und Co. Für kurze Zeit kann man bis zu 40 Prozent sparen. Unser Überblick verrät die besten Deals.

Samsung Galaxy Week bei Saturn Jetzt beim Technik-Kauf sparen!

Zum Angebot

Die besten Samsung-Deals bei Saturn

Günstige Tablets, Smartwatches, Notebooks, Kopfhörer und Co.

Kauftipp: Unter den günstigen Android-Smartphones zeigen sich das Unter den günstigen Android-Smartphones zeigen sich das Samsung Galaxy S23 für reduzierte 747 Euro und der Mittelklasse-Bestseller Galaxy A54 für nur noch 352 Euro.

Samsung Galaxy Week bei Saturn Jetzt beim Technik-Kauf sparen!

Zum Angebot

Saturn veranstaltet die Galaxy Week bis einschließlich 25. Juni - es lohnt sich also schnell zu sein. Dabei erreichen viele Samsung-Produkte ihren Bestpreis, vor allem wenn es um mobile Geräte oder das Audio-Sortiment geht. In jedem Fall ist die Aktion einen Blick wert.Die Lieferung ist ab einem Warenwert von 59 Euro versandkostenfrei. Alternativ kann bei der Bestellung eine Abholung in den Filialen reserviert werden. Hier stehen zudem Optionen für Finanzierung (Kauf auf Raten), Garantieerweiterung und Co. bereit.Wer auf der Suche nach einem neuen, günstigen Android-Tablet ist, kommt bei Saturn auf seine Kosten. Die Galaxy Week reduziert unter anderem die Preise für das Einsteiger-Modell Galaxy Tab A8 (10 Zoll), das aktuell für nur 159 Euro erhältlich ist. Wer ein größeres Display und einen S-Pen bevorzugt, der sollte sich das Galaxy Tab S7 FE (12,4 Zoll) für nur 449 Euro genauer ansehen. Soll es hingegen ein Schwung mehr Leistung sein, bietet sich das Galaxy Tab S8 für nur noch 649 Euro an. Achtet auf der Aktionsseite zudem auf günstiges Zubehör, etwa Keyboard-Cover oder MicroSD-Speicherkarten.Im Saturn Online-Shop findet ihr außerdem die beliebte Samsung Galaxy Watch 5 im 44-mm-Format für nur noch 225 Euro und die Truly-Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds 2 für preiswerte 79 Euro. Das Pro-Modell der jüngsten Smartwatch geht hingegen für nur 328 Euro über die virtuelle Ladentheke. Sogar das Notebook-Portfolio des Herstellers sinkt im Preis. Für 599 Euro ist zum Beispiel das Galaxy Book 2 (15,6 Zoll) mit Intel Core i5-Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB SSD erhältlich. Weitere Schnäppchen findet ihr direkt im digitalen Prospekt zur Galaxy Week, das ihr über den nachfolgenden Link erreicht.