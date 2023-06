Bei Wind und Wetter: Die wasserfeste Bluetti AC60 Powerstation ist da

Die neue Bluetti AC60 gehört zu den ersten wetterfesten, tragbaren Powerstations des Herstellers. Dabei ist der Stromspeicher nicht nur gegen Wasser und Staub geschützt, sondern zudem auch preislich attraktiv. Er richtet sich mit 600 Watt an Einsteiger, bleibt jedoch vielseitig.

Bluetti AC60 Powerstation Jetzt für 699 Euro beim Hersteller

Zum Angebot

Bluetti B80 Erweiterungsbatterie Jetzt für 699 Euro beim Hersteller

Zum Angebot

Bluetti AC60: Modularer Stromspeicher zum fairen Preis

Bluetti AC60: Anschlüsse, Aufladen, Solar und Akkulaufzeit

Bluetti AC60 Powerstation Jetzt für 699 Euro beim Hersteller

Zum Angebot

Bluetti B80 Erweiterungsbatterie Jetzt für 699 Euro beim Hersteller

Zum Angebot

Bluetti

Echte Outdoor-Fans sind nicht nur bei bestem Sonnenschein unterwegs, sondern auch in nassen, matschigen, sandigen und staubigen Gefilden. Dafür braucht es natürlich entsprechendes Equipment, das Bluetti jetzt mit der AC60-Powerstation und der B80-Erweiterungsbatterie liefert. Beide sind nach IP65-Standard staubdicht sowie wasserabweisend und somit perfekt für den nächsten Survival-Trip - oder aber den Regen im Garten.Bluetti beschreibt die Kombination aus AC60-Stromspeicher und B80-Batterie als derzeit kleinsten Solargenerator mit Erweiterungsmöglichkeit. Positives Feedback erhielt man bereits aus den USA, Kanada und Japan. Nun kommt die kompakte Powerstation zu uns nach Deutschland. Die Bluetti AC60 bringt nur knapp neun Kilogramm auf die Waage und ist von ihren Abmessungen (29 x 20,5 x 23,4 Zentimeter) kaum größer als ein Schuhkarton. Zudem setzt man auch hier auf einen stabilen, einklappbaren Griff, damit sich die Powerstation besonders leicht transportieren lässt.Technisch bietet die Bluetti AC60 eine Nennleistung von 600 Watt, wobei die sogenannte "Lifting Power" kurzzeitig sogar Geräte mit bis zu 1200 Watt betreiben kann. Ab Werk setzt der Stromspeicher auf eine Kapazität von 403 Wattstunden (Wh), der mit den ebenfalls wasser- und staubdichten B80-Batterien mit je 806 Wh auf bis zu 2015 Wh erweitert werden kann.Damit eignet sich die Bluetti AC60 bestens für Einsteiger, die zum ersten Mal zu einer Powerstation greifen und sich von Beginn an die Option auf eine Erweiterbarkeit sichern wollen. Sowohl die Powerstation an sich, als auch die neuen Zusatzbatterien setzen dabei auf langlebige und vor allem sichere LiFePO4-Zellen.Insgesamt finden sieben Anschlüssen an der Bluetti AC60 Platz, darunter zwei handelsübliche Steckdose (Schuko) mit 230 Volt, 2,6 Ampere und insgesamt 600 Watt. Hinzu kommt ein USB-C-Anschluss mit einer Versorgung von bis zu 100 Watt samt integriertem eMark-Chip sowie zwei klassische USB-A-Schnittstellen mit bis zu 15 Watt Ladefähigkeit. Natürlich dürfen auch eine Auto-Steckdose (Zigarettenanzünder) und das Bluetti-typische Qi-Charging-Pad zum kabellosen Aufladen sowie ein integriertes Nachtlicht nicht fehlen.Das Aufladen der Bluetti AC60 ist simpel. Innerhalb von einer Stunde lässt sich der 405-Wh-Akku per Steckdose laden. Wird ein optionales Solarmodul verbunden, kann mit bis zu 200 Watt Strom eingespeist werden, womit die Ladung nur 2,5 Stunden in Anspruch nimmt. Etwas mehr Zeit solltet ihr einplanen, wenn die B80-Erweiterungsbatterien mit je 806 Wh verwendet werden. Der Vorteil: Diese können auch separat geladen werden und verfügen über eigene Anschlüsse zur Nutzung als Powerbank.In Hinsicht auf die Akkulaufzeit kommt es ganz auf die angeschlossenen Geräte und deren Verbrauch an. Kombiniert ihr Notebook, Smartphone, Tablet und Ventilator bei insgesamt 100 Watt, hält die AC60 eure Elektronik etwa vier Stunden am Laufen. Mit einer angeschlossenen B80-Batterie steigt das Kontingent auf über 1200 Wh und die Nutzungszeit in diesem Szenario auf etwa 12 Stunden an. Über die Stromlast informiert euch zum einen das integrierte Display der Powerstation, zum anderen die Smartphone-App, mit der sie via Bluetooth gekoppelt werden kann.