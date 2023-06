Debian 12 'Bookworm': Linux-Distribution mit proprietärer Firmware

Nachdem die neue Version fast zwei Jahre lang entwickelt wurde, ist die Linux-Distribution Debian 12 nun offiziell erschienen. Die Edition hört auf den Namen Bookworm und bringt erstmals proprietäre Firmware mit sich. Bislang wurde nur Open-Source-Software mitgeliefert.

Quelle bei Upgrade manuell hinzufügen

Zusammenfassung Debian 12 (Bookworm) mit proprietärer Firmware & neuem Repository.

Basiert auf Linux-Kernel 6.1 LTS & KDE Plasma 5.27 LTS Desktop-Umgebung.

Neuerungen: APFS-Support, automatische Grub-Einträge entfernt.

Mehrere Desktop-Umgebungen wählbar, weitere Programme nachladen möglich.

Installation: 700 MB-Datei laden und auf bootbaren Datenträger schreiben.

Unterstützung bis Juni 2028, Vorgänger-Version bis Juli 2024.

Debian

Laut 9to5linux basiert Debian 12 auf dem Linux-Kernel 6.1 LTS und bringt die KDE Plasma 5.27 LTS Desktop-Umgebung mit sich. Zu den größten Neuerungen zählt ein zusätzliches Repository mit nicht-freien Firmware-Paketen. Zudem verfügt die Distribution über Support für Apples Dateisystem APFS. Die meisten enthaltenen Software-Komponenten wurden auf den neuesten Stand gebracht. Der Bootloader Grub legt nun nicht mehr automatisch Einträge für andere Betriebssysteme an, da dies zu Problemen geführt hatte.Das Betriebssystem kann in Kombination mit mehreren Desktop-Umgebungen arbeiten. Die Nutzer können zwischen Gnome, Cinnamon, KDE, LXDE, LXQt, Mate und Xfce wählen. Natürlich können bei Bedarf weitere Programme nachgeladen werden. Weitere Details lassen sich in den offiziellen Release-Hinweisen finden.Um Debian 12 zu installieren, muss eine etwa 700 Megabyte große Datei geladen und auf einen bootbaren Datenträger geschrieben werden. Auf bestehenden Systemen kann direkt ein Upgrade auf die neue Version durchgeführt werden. Hierbei sollte beachtet werden, dass die Quelle für nicht-freie Firmware manuell hinzugefügt werden muss. Debian 12 soll mindestens bis Juni 2028 unterstützt werden. Auch die Vorgänger-Version erhält noch bis Juli 2024 Support und lässt sich problemlos weiter verwenden. Langzeit-Unterstützung wird dann noch zwei Jahre länger geboten.