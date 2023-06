Deal des Tages: Crucial-SSDs mit 2 TB bei Media Markt zum Tiefpreis

Die Crucial P3 Plus SSD mit 2 TB Speicher, NVMe- und PCIe 4.0-Technik ist bei Media Markt jetzt für günstige 96,99 Euro erhältlich. Im M.2-Format bietet das Solid State Drive Übertragungsraten von bis zu 5000 MB/s und eignet sich somit bestens für Office, Creative und Gaming.

Crucial P3 Plus (2 TB) Jetzt für 96,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Details zur Crucial P3 Plus SSD im M.2-Format

Crucial P3 Plus (2 TB) Jetzt für 96,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mit dem Preis von nur 97 Euro liegt Media Markt noch einmal deutlich unter dem der Konkurrenz, wie ein Blick in den Preisvergleich verrät. Somit kann man beim Kauf der Crucial P3 Plus SSD aktuell kaum etwas falsch machen.Die Crucial P3 Plus ist eine Solid State Drive (SSD) mit 2 TB Speicherplatz, die sich durch ihre hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnet. Mit ihrer PCIe Gen4-Technologie bietet sie hohe Datenübertragungsraten, die mit bis zu 5000 MB/s schneller sind als bei den meisten herkömmlichen SSDs. Sie ist für ihren effizienten Energieverbrauch bekannt, der besonders bei tragbaren Geräten nützlich ist. Zudem ist die SSD dank ihrer NVMe-Schnittstelle, die für eine schnelle Datenverarbeitung sorgt, ideal für anspruchsvolle Anwendungen und Spiele geeignet.Die Crucial P3 Plus ist auch hinsichtlich ihrer Haltbarkeit bemerkenswert. Ihr robustes Design und die hochwertige Verarbeitung sorgen dafür, dass sie auch unter starker Beanspruchung lange hält (SSD-Belastbarkeit: 440 TBW). Mit ihren 2 TB Speicherplatz bietet sie ausreichend Raum für eine Vielzahl von Dateien, Programmen und Spielen. Des Weiteren verfügt sie über einen dynamischen Schreibbeschleunigungsalgorithmus und adaptive thermische Schutzfunktionen, die die Leistung der SSD optimieren und ihre Lebensdauer verlängern.