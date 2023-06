Stromschläge im Schlaf helfen der Erinnerung auf die Sprünge

Es könnte bei Prüfungen hilfreich sein, sich statt Büchern eine Stromquelle unter das Kopfkissen zu legen. Denn Stromstöße während des Schlafes helfen dem Gehirn offenbar dabei, dass sich Menschen besser an das Gelernte des Vortages erinnern.

Ansatz für viele

Zusammenfassung Stromstöße im Schlaf helfen, das Gelernte zu behalten

18 Epilepsie-Patienten erhielten Tiefenhirnstimulation

Synchronisierung von Hippocampus und präfrontalem Kortex

Erinnerungen verbesserten sich um 10-80%

Forscher glauben, dass Ergebnisse auf andere anwendbar sind

Demenz- und Alzheimer-Patienten könnten von der Methode profitieren

Das ist ein Ergebnis einer Untersuchung, die mit 18 Menschen mit schwerer Epilepsie durchgeführt wurde. Diese erhielten demnach im Schlaf eine Tiefenhirnstimulation - also leichte Stromstöße. Die Stimulation wurde während des Nicht-REM-Schlafs verabreicht, wenn das Gehirn vermutlich Erinnerungen festigt, die es in der Zukunft nutzen will, wie aus der Publikation der Arbeit hervorgeht, die in Nature Neuroscience veröffentlicht wurde.Die elektrischen Impulse sollten die Aktivität in zwei Hirnregionen synchronisieren, die an der Gedächtniskonsolidierung beteiligt sind: dem Hippocampus und dem präfrontalen Kortex. Wie Itzhak Fried, einer der Autoren der Studie und Professor für Neurochirurgie an der University of California, Los Angeles, berichtete, habe sich die Erinnerung an Gelerntes vom Vortag bei einigen Probanden um 10 bis 20 Prozent, bei einigen anderen sogar um bis zu 80 Prozent verbessert.Die Ergebnisse stützen eine führende Theorie darüber, wie das Gehirn ein tägliches Ereignis in eine Erinnerung umwandelt, die Tage, Wochen oder sogar Jahre gespeichert bleiben kann. Sie legen auch einen neuen Ansatz nahe, um Menschen mit einer Reihe von Schlaf- und Gedächtnisproblemen zu helfen. "Wir wissen zum Beispiel, dass bei Demenz- und Alzheimer-Patienten der Schlaf nicht besonders gut funktioniert", so Fried. "Die Frage ist, ob man das Gedächtnis verbessern kann, indem man die Architektur des Schlafs verändert."Die aktuellen Daten stammen zwar aus einer Studie mit wenigen Teilnehmern, die auch noch alle über die gleiche Erkrankung verfügen, doch die Forscher sind überzeugt, dass sich bestimmte Grundprinzipien auch auf andere Menschen anwenden lassen. Der Rückgriff auf Epilepsiepatienten erfolgte, weil diese im Rahmen ihrer medizinischen Untersuchung bereits Elektroden in ihrem Gehirn hatten. Für erste Versuche dieser Art wurde so kein besonders hoher Extra-Aufwand benötigt.