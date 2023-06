Letzte Chance: Media Markt verkauft Lenovo-Tablet für nur 149 Euro

Nur noch heute wird das Lenovo Tab M10 (3. Generation) zum Bestpreis von 149 Euro bei Media Markt angeboten. Das 10-Zoll-Tablet mit Full-HD-Display, Octa-Core-Prozessor, Google Android und erweiterbarem Speicher gilt als günstige iPad-Alternative, vor allem für Einsteiger.

Tablet Blog

Das Angebot kann sich im Media Markt Online-Shop wirklich sehen lassen, vor allem da man zum Sparpreis von nur 149 Euro on top einen kostenlosen Displayschutz erhält und auch dazu passende MicroSD-Speicherkarten im Preis gesenkt wurden.Das Lenovo Tab M10 FHD (3. Generation) ist ein solides Tablet, das sich durch sein modernes Design und seine leistungsstarken Funktionen auszeichnet. Das Gerät verfügt über einen Full HD-Bildschirm von 10,1 Zoll, der für gestochen scharfe und lebendige Bildqualität sorgt, ideal für das Betrachten von Filmen, Spielen oder das Surfen im Internet.Mit einem Octa-Core-Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher (RAM) verspricht das Tab M10 eine reibungslose und schnelle Benutzererfahrung. Es kommt auch mit 64 GB internem Speicher, der mit einer MicroSD-Karte erweitert werden kann, was dem Nutzer viel Platz für Apps, Spiele und Medien bietet.Lenovo legt großen Wert auf Funktionen für die Familie und hat daher den Kindermodus in das Tab M10 integriert, der kinderfreundliche Inhalte und kindersichere Surfmöglichkeiten bietet. Mit der "Augenpflege"-Technologie passt das Tablet automatisch die Hintergrundbeleuchtung an, um die Augen zu schonen. Es hat zudem Dual-Frontlautsprecher mit Dolby Atmos, die für ein immersives Audioerlebnis sorgen.Darüber hinaus ist das Lenovo Tab M10 FHD (3. Generation) mit einer langlebigen Batterie ausgestattet, die eine Nutzungsdauer von bis zu 10 Stunden bei voller Aufladung ermöglicht. Also Betriebssystem ist Google Android 12 vorinstalliert. Mit seiner stabilen Bauweise und benutzerfreundlichen Funktionen bietet das Tab M10 FHD abschließend ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.