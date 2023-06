Knaller-Preis: Media Markt verkauft Lenovo-Tablets jetzt ab 149 Euro

Bei Media Markt sinken die Preise für zwei beliebte Android-Tablets. Dabei sind das Lenovo Tab M10 (3. Generation) und Lenovo Tab P11 Plus bereits ab 149 Euro zu haben - Octa-Core-Prozessor, FHD+-Displays und Co. inklusive. Eine tolle Alternative zu den teuren Apple iPads.

Weitere Details zum Lenovo Tab M10 FHD 3 und Lenovo Tab P11 Plus

Lenovo

Die beiden Tablets im 10-Zoll- und 11-Zoll-Format sind vor allem für Einsteiger interessant, die keine Unsummen für ein neues Modell ausgeben und dennoch nicht auf Vielfalt, Leistung und Co. verzichten wollen. Für uns ein starkes Angebot von Media Markt.Das Lenovo Tab M10 der dritten Generation ist ein solides Android-Tablet, das den Nutzern eine zeitgemäße Ausstattung bietet. Mit seinem 10,1-Zoll Full HD-Display und den schmalen Displayrändern ermöglicht es hochauflösende Hardware. Angetrieben von einem schnellen und effizienten Octa-Core-Prozessor, liefert es ausreichend Leistung für alltägliche Aufgaben.Es bietet auch eine Reihe von smarten Funktionen wie die Kindermodus 4.0-Plattform, die es zu einem familienfreundlichen Gerät macht. Mit zwei Frontlautsprechern und Dolby Atmos ist es ideal für Medienkonsum und bietet dank seines schlanken Designs und seiner langen Akkulaufzeit überall ein hervorragendes Benutzererlebnis.Das Lenovo Tab P11 Plus auf der anderen Seite, hebt die Tablet-Erfahrung auf ein leicht höheres Niveau. Mit seinem 11-Zoll 2K-Display, das von vier JBL-Lautsprechern mit Dolby Atmos-Unterstützung ergänzt wird, bietet es ein starkes Multimedia-Erlebnis. Auch hier angetrieben von einem leistungsstarken Octa-Core-Chip und ausgestattet mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher, ist das P11 Plus auf hohe Leistung und Multitasking ausgelegt.Das Android-Tablet verfügt zudem über eine hochauflösende Hauptkamera (13 MP) und eine Frontkamera (8 MP) für klare und Fotos und Videos. Mit seinem Aluminiumgehäuse, das sowohl robust als auch leicht ist, und seinem optionalen Tastatur-Pack und Lenovo Precision Pen 2, wird es zu einer tragbaren Arbeitsstation, die sowohl für berufliche als auch für persönliche Anwendungen bestens geeignet ist.