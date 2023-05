Nvidia wird zur Billion-Dollar-Firma: GPU-Hersteller reitet die KI-Welle

Nvidia ist in den Club der "Billion-Dollar-Firmen" aufgestiegen. Weil die Nachfrage rund um die Prozessoren des US-Grafikkartenherstellers wegen des KI-Booms immer weiter steigt, hatte man jüngst eine optimistische Prognose abgegeben. Die Börse reagierte euphorisch, sodass der Marktwert von Nvidia explodierte.

Nvidia hat den nächsten Wachstumsmarkt gefunden

Nvidia hat jetzt einen Marktwert von mehr als einer Billion Dollar. Der Grafikkartenhersteller bewegt sich damit auf einer Stufe mit Firmen wie Apple, Google und Microsoft. Dabei hatte Nvidia eigentlich zuletzt nicht unbedingt positive Nachrichten vermeldet, da man aufgrund der gesunkenen Nachfrage kaum noch die zuvor üblichen Rekordpreise für Grafikkarten verlangen kann.Zwar verkauft Nvidia immer weniger PC-Grafikeinheiten, doch gleichzeitig steigt die Nachfrage aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz enorm, schließlich war KI zum Beispiel bei den jüngsten Entwicklerkonferenzen von Google und Microsoft gleichermaßen absolutes Schwerpunktthema.Allein innerhalb der letzten drei Monate seines Geschäftsjahres erwirtschaftete Nvidia einen Gewinn in Höhe von zwei Milliarden Dollar. Ein Großteil davon stammte so auch aus dem Vertrieb von Produkten für Rechenzentren. Nvidia bedient den KI-Hype mit vollem Bewusstsein und hat zur Computex 2023 erst gestern diverse neue Produkte für KI-Berechnungen vorgestellt, darunter die neueste Version des "Grace Hopper Superchips", der ein ExaFLOP KI-Performance liefern soll.Allein im Laufe der letzten Woche legte der Aktienkurs von Nvidia unter dem Eindruck der Ankündigung von riesigen Investitionen in KI-Technologien durch Microsoft und Google bereits um rund 25 Prozent zu. Mit dem heutigen Handelsbeginn nach dem Feiertagswochenende in den USA ging es noch einmal um gut vier Prozent nach oben, so dass die Nvidia-Aktie jetzt gut 400 Dollar wert ist.