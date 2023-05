Media Markt: Samsung OLED-TV (2023) mit Cashback + Gratis-Tablet

Der neue Samsung S90C OLED-Fernseher aus dem 2023er-Sortiment wird bei Media Markt jetzt nicht nur stark reduziert verkauft, man erhält zudem einen 200 Euro Cashback und das Galaxy Tab S6 Lite LTE geschenkt. Somit wird der Smart-TV schon jetzt zu einem Schnäppchen.

Samsung

Media Markt fährt beim Samsung GQ 65 S90CAT (65 Zoll) groß auf. Zum einen spendiert man eine kostenlose TV-Kalibrierung im Wert von 199 Euro, zum anderen legt Samsung einen 200-Euro-Cashback und das Android-Tablet obendrauf. Dabei werden Media Markt Angebot und die Samsung-Aktionen Superhelden sowie SmartDeals kombiniert.Der Samsung GQ65S90CAT , auch bekannt als S90C, ist ein im Jahr 2023 vorgestellter 65-Zoll OLED 4K Smart-TV. Der Fernseher besticht durch seine beeindruckende Bildschirmdiagonale von 163 cm und eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Unterstützt wird das Seherlebnis durch eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und Quantum HDR OLED Technologie, die zusammen mit HDR10+ (Adaptive) und der Gaming Zertifizierung ein brillantes und dynamisches Bild liefern.Das Gerät wird von einem Neural Quantum Prozessor 4K angetrieben, der sich im Tizen Betriebssystem integriert. Des Weiteren verfügt der Fernseher über zahlreiche Empfangsarten wie DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S und DVB-S2 und ist DLNA zertifiziert, was den Austausch von Multimedia-Inhalten im Heimnetzwerk ermöglicht.In Sachen Anschlussmöglichkeiten und Komfort bietet der Samsung S90C ebenfalls vielfältige Optionen. Mit vier HDMI-Ports, zwei USB-Ports, und weiteren Anschlüssen wie einem digitalen Audioausgang, Antenneneingängen und einem LAN-Anschluss bietet das Gerät eine umfangreiche Konnektivität. Besondere Merkmale sind HDMI-CEC, 4K@120 Hz Unterstützung (bis zu 144 Hz), VRR (Variable Refresh Rate), Dynamic Metadata (HDR10+), ALLM (Auto Low Latency Mode), und eARC (auf HDMI-Port 3).Der Fernseher ist auch mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel und kann per App gesteuert werden. Für den Klang sorgt ein 40-Watt Klangsystem mit Object Tracking Sound Lite (OTS Lite), Dolby Atmos und Dolby Digital Plus. Trotz all dieser Features beträgt der Energieverbrauch im Ein-Zustand nur 95 Watt für SDR-Inhalte und 143 Watt für HDR-Inhalte, was ihn zu einem energieeffizienten Gerät macht.