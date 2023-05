Stark reduziert: Media Markt bietet Lenovo-Tablet für nur 149 Euro

Das Lenovo Tab M10 (3. Gen.) ist bei Media Markt erneut zum Bestpreis erhältlich. Mit 10-Zoll-Display, Full-HD-Auflösung und erweiterbaren Speicher richtet sich das beliebte Android-Tablet vor allem an preisbewusste Einsteiger. Denn nicht immer muss es ein teures Apple iPad sein.

Lenovo

Einmal mehr zeigen Lenovo und Media Markt, dass es keine Unsummen benötigt, um sich ein solides Tablet zuzulegen. Auch im Preisvergleich kann sich der Online-Shop mit einem günstigen Preis von nur 149 Euro durchsetzen. Denk zudem an eine passende MicroSD-Karte, wie die SanDisk Ultra Plus mit 256 GB für 22,99 Euro.Das Lenovo Tab M10 der dritten Generation ist ein hochwertiges Tablet mit zahlreichen Verbesserungen gegenüber den vorherigen Modellen. Das 10,1-Zoll-IPS-Display bietet eine WUXGA-Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln und eine Helligkeit von 320 cd/m², was zu einem klaren Betrachtungserlebnis führt. Unter der Haube sorgt ein Octa-Core-Prozessor mit Taktfrequenzen von bis zu 1,8 GHz für eine reibungslose Multitasking-Leistung.Unterstützt wird der SoC durch 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Letzterer kann mithilfe einer MicroSD-Karte (z.B. SanDisk Ultra Plus 256 GB ) erweitert werden. Für die Grafikperformance ist die ARM Mali G52 Grafikkarte zuständig. Die Konnektivität ist durch WLAN-ac und Bluetooth 5.0 gewährleistet, während ein 5100 mAh Akku eine lange Betriebsdauer von bis zu 10 Stunden ermöglicht.Das Lenovo Tab M10 (3. Generation) bietet zudem beeindruckende Multimedia-Funktionen, einschließlich einer 5-Megapixel-Selfiekamera und einer 8-Megapixel-Hauptkamera. Es sind zwei Lautsprecher mit Dolby Atmos Soundmodus integriert, die für hervorragende Audioqualität sorgen. Das Tablet läuft auf Google Android 12 und bietet familienfreundliche Funktionen.Etwa individuelle Familienkonten, Kinderschutz-Modus mit sicheren Inhalten und Google Kids Space. Mit einem Gewicht von nur 460 Gramm und einer Dicke von 8,5 mm ist es auch bequem tragbar. Im Lieferumfang sind das Tablet, ein USB-C-Ladekabel und ein 5V/2A-Ladegerät enthalten. Von Media Markt selbst gibt es einen Displayschutz kostenlos obendrauf.