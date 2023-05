Bis zu 25% Rabatt: Bluetti Powerstations günstig im Outlet-Verkauf

Powerstations sind praktische Begleiter für Outdoor-Trips, Camping, die Garage oder das Gartenhaus. Doch oft sind die tragbaren Stromspeicher mit hohen Kosten verbunden. Nicht im Outlet-Store von Bluetti . Hier gewährt der bekannte Hersteller einen Rabatt von bis zu 25 Prozent.

Akkulaufzeiten Bluetti EB150 / EB240 Gerät EB150 (1500 Wh) EB240 (2400 Wh) Laptop (60 Wh) 21 Ladungen 34 Ladungen Fernseher (110 W) 11,6 Std. 18,5 Std. Kühlschrank (150 W) 8,5 Std. 13,6 Std. Drohne (60 Wh) 21 Ladungen 34 Ladungen Projektor (200 W) 6,3 Std. 10,2 Std. Kaffeemaschine (600 W) 2,1 Std. 3,4 Std. Waschmaschine (500 W) 2,6 Std. 4,1 Std. Mini-Kühlschrank (60 W) 21 Std. 34 Std. CPAP (40 W) 32 Std. 51 Std.

Die Unterschiede zum aktuellen Bluetti-Portfolio

Ältere Produkte müssen für das neue Sortiment Platz machen, zum Vorteil für Schnäppchenjäger. Denn die immer noch leistungsstarken Modelle aus dem Vorjahr werden deutlich günstiger abverkauft - so auch bei Bluetti. Powerstations mit 1000-Watt-Leistung (1 kW) und Kapazitäten von bis zu 2400 Wattstunden (Wh) sind jetzt reduziert.Im praktischen Kofferdesign stehen aktuell die Bluetti EB150 und die Bluetti EB240 im Ausverkauf. Beide mobilen Kraftwerke bieten eine Nennleistung von soliden 1000 Watt, unterscheiden sich allerdings in ihrer Batteriekapazität mit 1500 Wh respektive 2400 Wh.Je nach Budget und Anforderungen an die Akkulaufzeiten von Endgeräten habt ihr somit die Qual der Wahl. Der Hersteller verschafft euch allerdings ein gutes Bild über die Versorgung verschiedener Endgeräte, vom Notebook über Drohnen bis hin zu Kühlschränken und Fernsehern.Die Anschlüsse der beiden tragbaren Powerstations sind identisch, was die Wahl des richtigen Modells vereinfacht. Neben zwei handelsüblichen Steckdosen (Schuko) setzten die Bluetti EB150 und EB240 auf vier USB-A-Schnittstellen mit 5V/3A und einen USB-C-Port mit 45-Watt-Leistung. Zusätzlich ist ein 12V/9A-Anschluss im Format des klassischen KFZ-Zigarettenanzünders vorhanden.Geladen werden die Stromspeicher wahlweise über die Steckdose oder per Solarmodul. Zwei Stück an der Zahl können mit den EB150- und EB240-Modellen verbunden werden. Passend dazu schnürt Bluetti zwei Bundles mit 2x 120 Watt oder 2x 200 Watt, um direkt ab Werk mit einem Solargenerator-Kit durchzustarten. Die Preise hierfür sind ebenfalls stark reduziert.Diese Unterschiede zu den neueren Bluetti-Geräten sind nicht allzu gravierend. Die Powerstations verfügen über einen stärkeren USB-C-Port (100 Watt), kabelloses Laden für Smartphones, eine zusätzliche Überwachung per App und einen moderneren Bildschirm. Außerdem werden anstelle von Lithium-Ionen-Akkus die neuen LiFePO4-Batteriezellen verwendet. Nette Features, die sich natürlich auch im Preis widerspiegeln.Wer die portablen Stromspeicher nur sporadisch oder als Notstromaggregat einsetzt, der kann sich sorglos in den Outlet-Deals von Bluetti umsehen und zuschlagen. Ist die Powerstation allerdings täglich im Einsatz, etwa als Balkonkraftwerk, solltet ihr zu den aktuelleren Modellen greifen, die in Hinsicht auf die Batteriezyklen langlebiger ausgelegt sind - auch wenn man hierfür den einen oder anderen Euro mehr bezahlt.