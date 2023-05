Jetzt vorbestellen: Bluetti AC180 Powerstation mit 220 Euro Rabatt

Ab sofort startet der Vorverkauf für die Bluetti AC180 und Interessenten profitieren von einem starken Frühbucher-Rabatt. Wer sich jetzt für die tragbare Powerstation mit 1800-Watt-Leistung entscheidet, kann stolze 220 Euro sparen. Ein toller Deal für Camper und Outdoor-Fans.

Bluetti AC180: "Super Early Bird"-Rabatt direkt vom Hersteller

Mit 1800 Watt: Die optimale Powerstation für die Mittelklasse

Viele Anschlüsse und perfekt zum Tanken von Solarenergie

Das Wetter wird besser und langsam, aber sicher startet die Camping-Saison in Deutschland richtig durch. Ein guter Zeitpunkt also, um Wohnwagen, Zelt oder vielleicht auch nur die Werkstatt mit einem zusätzlichen Stromspeicher auszustatten. Die Bluetti AC180 bietet hier den perfekten Mittelweg aus hoher Nennleistung und günstigem Preis.Auf die Ankündigung Ende März folgt nun die Vorverkaufsphase der Bluetti AC180. Wer die Powerstation auf der Aktionsseite des Herstellers ins Auge gefasst hat, erhält bis zum 1. Juni 2023 den Vorzugspreis von nur 999 Euro statt der sonst üblichen 1199 Euro.Löst man während der Bestellung zusätzlich den Gutschein-Codeein, werden weitere 20 Euro vom Kaufpreis abgezogen. Letztendlich stehen unterm Strich nur noch 979 Euro inklusive einer versandkostenfreien Lieferung. Ab dem 21. Juni 2023 werden die neuen AC180-Stromspeicher dann an die ersten Kunden ausgeliefert.Die Bluetti AC180 bietet eine Nennleistung von 1800 Watt und reicht damit fast an ihren großen Bruder AC200 Max heran. Für eine kurze Zeit ermöglicht die Powerstation zudem eine Überspannungsleistung von bis zu 2700 Watt im Power-Lifting-Modus. Somit können auch Geräte mit höherer Leistung sicher und reibungslos verwendet werden, etwa resistive Heizgeräte (Haartrockner, Wasserkocher, Heizungen etc.).Die Kapazität der LiFePO4-Akkus gibt der Hersteller mit 1152 Wattstunden (Wh) an. Ein klassisches Smartphone könnte somit mehr als 60 Mal aufgeladen, eine Kaffeemaschine für eine halbe Stunde betrieben oder ein Kühlschrank für bis zu 16 Stunden mit Strom versorgt werden. Besonders interessant ist die Schnellladefunktion der neuen Bluetti AC180, die das "Turboladen" mit bis zu 1400 Watt ermöglicht und den Stromspeicher somit innerhalb von 45 Minuten zu 80 Prozent füllen kann.Klassisch können sämtliche Endgeräte über zwei handelsübliche Steckdosen (Schuko) von der Bluetti AC180 geladen und betrieben werden. Zusätzlich verfügt die tragbare Powerstation über insgesamt vier USB-A-Schnittstellen und einen USB-C-Port mit bis zu 100 Watt (Power Delivery). Abschließend ist ein 12V-DC-Ausgang im Auto-Steckdosen-Format (Zigarettenanzünder) vorhanden und alternativ können Smartphones über ein Wireless-Charging-Pad an der Oberseite des Geräts mit bis zu 15 Watt kabellos aufgeladen werden.Für einen autarken Betrieb ist natürlich auch die Bluetti AC180 in der Lage, Strom über optionale Solarmodule einzuspeisen. Vergünstigte Bundles aus Powerstation und Solarpaneelen werden direkt auf der Aktionsseite angeboten. So könnt ihr euren Wechselrichter ab Werk mit 120-, 200- und 350-Watt-Modulen ausstatten. Das Aufladen via Solar ist dabei mit bis zu 500 Watt möglich. Im Optimalfall ist der Akku so bereits nach drei Stunden vollständig geladen. Und das ganz unabhängig vom klassischen Stromnetz.