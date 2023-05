Media Markt: PlayStation 5 im Call of Duty MW2-Bundle stark reduziert

Die PlayStation 5 wird von Media Markt im Bundle mit Call of Duty: Modern Warfare 2 aktuell zum Tiefpreis von nur 569 Euro verkauft. Geliefert wird die PS5-Konsole in ihrer Disc-Version (mit Laufwerk). Nach Star Wars und Hogwarts eines der besten Bundles für die Sony-Konsole.

Shooter-Fans, die bislang nur auf das richtige PlayStation 5-Bundle gewartet haben, könnte das Angebot im Online-Shop von Media Markt durchaus interessieren. Für nur 569 Euro erreicht man hier einen besonders günstigen Preis im Vergleich zum Einzelkauf.Die Sony PlayStation 5 (PS5) ist eine der fortschrittlichsten Gaming-Konsolen auf dem Markt und bietet Spielern eine immersive Spielerfahrung. Mit ihrer AMD Ryzen Zen 2-Architektur und der leistungsstarken RDNA 2-Grafiktechnologie liefert die PS5 eine tolle Optik und flüssiges Gameplay.Die Konsole verfügt über eine SSD der neuesten Generation, die Ladezeiten drastisch verkürzt und eine flotte Leistung ermöglicht. Zudem bietet die PS5 mit ihrem 3D-Audio und dem innovativen DualSense-Controller ein einzigartiges Spielerlebnis, das den Spielern ein Gefühl von Tiefe und Präsenz vermittelt.Das PS5-Bundle enthält das Spiel Call of Duty: Modern Warfare II, das die lang erwartete Fortsetzung des beliebten Ego-Shooters ist. Das Spiel bietet eine packende Einzelspieler-Kampagne mit einer fesselnden Handlung, die den Spieler in eine Welt voller Intrigen, Verrat und militärischer Konflikte versetzt.Neben der Kampagne bietet Call of Duty: Modern Warfare II einen tiefgründigen und anspruchsvollen Mehrspieler-Modus, der auf den Grundlagen des Vorgängers aufbaut und neue Spielmodi, Waffen und Anpassungsoptionen einführt. Dank der technischen Möglichkeiten der PS5 genießen die Spieler in Modern Warfare II verbesserte Grafik, kürzere Ladezeiten und ein noch intensiveres Spielerlebnis.