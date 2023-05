Neue Garmin-Smartwatches vorab: Fenix 7(X) Pro, Epix Pro Gen2 u.m.

Der Smartwatch- und Navigationsspezialist Garmin bereitet derzeit die Einführung einer ganzen Armada von neuen Modellen der Garmin Fenix 7-Serie, der Garmin Epix Pro Gen 2-Serie und der Garmin Approach S70 vor. Wir haben Bilder vorab.

Garmin bietet ein extrem breites Sortiment an vielseitig einsetzbaren Smartwatches für ein ebenso breites Feld von Nutzern an. Kurz vor der Mitte des Jahres plant man nun den Marktstart von neuen Modellen, darunter neben der Golf-Uhr Garmin Approach S70 auch die zweite Generation der Garmin Epix Pro-Reihe und neue Pro-Ausgaben der Garmin Fenix 7-Reihe.Konkret haben wir jetzt offizielle Marketing-Bilder folgender neuer Garmin-Smartwatches auftreiben können:Die neuen Modelle sind teilweise in Varianten mit Saphirglasabdeckung oder Solar-Glas zu haben und werden teilweise auch in verschiedenen Größen angeboten. So gibt es zum Beispiel von der Epix Pro Gen 2 Ausgaben in Durchmessern von 42, 47 und 51 Millimetern, mit und ohne Saphirglas. Ähnlich verhält es sich bei den neuen Fenix 7(X) Pro-Modellen, die jeweils in Solar- oder Sapphire-Varianten zu haben sind.Zu den technischen Daten, Preisen und ähnlichen Details können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen, da uns bisher nur die Produktbilder vorliegen. Günstig werden vor allem die Epix-Modelle keineswegs sein, denn ihre Preisgestaltung beginnt wohl bei mindestens 900 Euro. Dafür erhalten die Kunden dann aber auch hochwertige und leistungsfähige Smartwatches, die viele Jahre auch unter schwersten Bedingungen überleben dürften.Wann und zu welchen Preisen Garmin seine neuen Produkte vorstellen wird, ist derzeit noch offen. Die Einführung dürfte aber, so zumindest Spekulationen im Vorfeld der Vorstellung, gegen Ende Mai bzw. Anfang Juni erfolgen.