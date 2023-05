Strom statt Blumen: Bluetti startet Powerstation-Deals zum Muttertag

Anlässlich des anstehenden Muttertags senkt Bluetti die Preise für seine beliebten Stromspeicher. Für kurze Zeit profitiert ihr von bis zu 25 Prozent Rabatt . Dieser gilt sowohl für die günstigen Einsteiger-Modelle als auch für die High-End-Powerstations, Solarpanels und Bundles.

Das Schöne mit dem Praktischen verbinden

bis zum 18. Mai 2023

Bluetti Deals zum Muttertag 25% Rabatt auf Powerstations & Co.

Perfekt für Einsteiger: Die Bluetti EB3A Powerstation

Solide Outdoor-Power: Die Bluetti EB70 mit 1000 Watt

Das Flaggschiff: Die Bluetti AC200 Max mit modularem Aufbau

Wie wäre es anstelle von Blumen und Pralinen mit einem Camping-Ausflug oder einem Trip mit dem Wohnwagen an den Strand? Um dabei nicht auf Strom verzichten zu müssen, findetder Bluetti Mother's Day-Sale 2023 statt. Hier sinken die Preise für Powerstations und auch Bundles mit Zusatzakkus und Solarmodulen sind stark reduziert.Die Bluetti EB3A ist vor allem für Einsteiger und den besonders mobilen Alltag mit einer Powerstation geeignet. Sie bietet eine Nennleistung von 600 Watt (W) und eine Batteriekapazität von 268 Wattstunden (Wh). Kameras, Notebooks, Smartphones, Tablets und Co. können somit genauso gut betrieben werden wie Lüfter, Mini-Kühlschränke oder Drohnen.In Hinsicht auf die Anschlüsse bietet die Bluetti EB3A eine handelsübliche Steckdose (Schuko) nebst USB-C (100 Watt), USB-A, KFZ-Lader und ein Ladepad zum kabellosen Aufladen von Elektronikgeräten (Wireless-Charging). Zu guter Letzt kann die EB3A nicht nur über die Steckdose, sondern auch via Solarpanel geladen werden.Wer mehr Leistung, Kapazität und Anschlüsse benötigt, der sollte die Bluetti EB70 ins Auge fassen. Die Powerstation bietet solide 1000 Watt (1 Kilowatt) Ausgangsleistung und der Akku speichert bis zu 716 Wattstunden. Außerdem verfügt die EB70 über zwei klassische Steckdosen und mehr USB-Schnittstellen. Somit kann man sogar abseits von klassischen Stromquellen über die Nutzung von Desktops-PCs (ca. 300-800 Watt) oder hungrigen Küchengeräten, etwa einem Sandwich-Toaster (ca. 700 Watt) nachdenken.Für kleinere Geräte erhöht sich entsprechend die Akkulaufzeit im Vergleich zur kompakteren Bluetti EB3A. Und natürlich gilt auch für die Bluetti EB70: Am besten betreibt man den Stromspeicher mit einem Solarmodul.Abschließend ist es der Bestseller, der im Muttertags-Sale überzeugt: die Bluetti AC200 Max . Mit einer Leistung von 2000 Watt und einer Kapazität von 2048 Wattstunden gehört sie zu den fortschrittlichsten tragbaren Powerstations des Herstellers. Besonders interessant ist der modulare Aufbau.Wer nachträglich mehr Akkukapazität benötigt, kann über Zusatzbatterien auf bis zu 8192 Wattstunden erhöhen und somit ein echtes mobiles Kraftwerk schaffen. Damit klappt es dann auch mit dem Elektrogrill, Kühlschränken, Kaffeemaschinen oder Klimaanlagen abseits der Steckdose. Und wer mit bis zu 900 Watt Strom aus Sonnenenergie bezieht, kann sich sogar fast autark versorgen.