PlayStation 5: Media Markt reduziert den Preis für viele PS5-Bundles

Die Sony PlayStation 5 erhaltet ihr aktuell in zwei günstigen Bundles. Media Markt verkauft die PS5-Konsole mit Blu-ray-Laufwerk wahlweise zusammen mit Star Wars Jedi: Survivor oder dem Resident Evil 4 Remake. Los geht es bereits für 555 Euro - ein tolles Angebot!

Nicht nur trifft man im Online-Shop mit nur 569 Euro für das Star-Wars-Bundle einen optimalen Preispunkt, man geht sogar noch tiefer und verlangt nur noch 555 Euro für die PlayStation 5 im Paket mit Resident Evil. Zwei tolle Bundles für den PS5-Einstieg.Die PlayStation 5 (PS5) ist eine der fortschrittlichsten Spielekonsolen, die sich durch ihre technischen Merkmale auszeichnet. Einer der wichtigsten Vorteile ist der 8-Kern AMD Ryzen Zen 2 Prozessor, der eine bemerkenswerte Leistung von 3,5 GHz bietet und für blitzschnelle Reaktionszeiten und nahtloses Spielen sorgt.Die PS5 ist außerdem mit einer leistungsstarken AMD Radeon RDNA 2-Grafikkarte ausgestattet, die Raytracing-Technologie unterstützt und eine erstklassige Bildqualität liefert. Die Kombination dieser beiden Komponenten ermöglicht es der PS5, Spiele in 4K-Auflösung bei bis zu 120 Bildern pro Sekunde darzustellen und 8K-Auflösung für zukünftige Spiele zu unterstützen.Ein weiterer entscheidender technischer Vorteil der PlayStation 5 ist die Implementierung einer schnellen 825 GB SSD (Solid-State-Drive). Die PCIe 4.0-SSD ermöglicht deutlich reduzierte Ladezeiten, nahezu sofortiges Laden von Spielen und eine schnellere Datenübertragung im Vergleich zu herkömmlichen HDDs (Hard Disk Drives).Zudem bietet die PS5 eine erweiterte Audio-Engine, die 3D-Audio-Technologie nutzt, um ein immersives Klangerlebnis für den Spieler zu schaffen. Zusammen mit der abwärtskompatiblen Architektur, die den Zugriff auf ein umfangreiches PS4-Spieleangebot ermöglicht, ist die PlayStation 5 ein beeindruckendes Beispiel für modernste Gaming-Technologie.Die Geschichte von Cal Kestis geht weiter, im storybasierten Third-Person-Action-Adventure von Respawn Entertainment, das in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt wurde.Mit an Bord sind ein modernisiertes Gameplay, eine neu entwickelte Storyline und lebhaft detaillierte Grafik. Das Remake markiert die Wiedergeburt eines echten Schwergewichts der Industrie.