Media Markt: PlayStation 5 + Star Wars Jedi Survivor für 569 Euro

Im Online-Shop von Media Markt erhaltet ihr jetzt die PlayStation 5 im Bundle mit dem neuen Action-Adventure Star Wars Jedi: Survivor zum günstigen Preis von nur 569 Euro. Damit bietet der Händler erneut ein tolles Starterpaket für alle, die mit der PS5-Konsole liebäugeln.

PS5 + Star Wars Jedi Survivor Jetzt füf 569 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Details zur PS5 und Star Wars Jedi Survivor

Nachdem Media Markt den Sparpreis bereits in Kombination mit Hogwarts Legacy, God of War Ragnarök und Resident Evil 4 Remake angeboten hat, folgt nun das PS5-Bundle mit Star Wars Jedi: Survivor . Ausgeliefert wird pünktlich zur Veröffentlichung um 28. April 2023.Das PS5-Bundle mit Star Wars Jedi Survivor bietet den Spielern eine beeindruckende Gaming-Erfahrung auf der Sony-Konsole. Die PlayStation 5 bietet zahlreiche technische Vorteile, wie etwa eine schnelle SSD, die Ladezeiten drastisch reduziert und nahezu verzögerungsfreies Spielen ermöglicht.Darüber hinaus unterstützt die PS5 Raytracing, was zu realistischeren Lichteffekten und einer immersiveren Spielumgebung führt. Der leistungsstarke AMD-Prozessor ermöglicht atemberaubende Grafik und eine hohe Bildrate von bis zu 120 FPS, während die 3D-Audio-Engine eine starke Klangkulisse schafft, die den Spieler in das Spiel eintauchen lässt.Star Wars Jedi Survivor findet fünf Jahre nach den Geschehnissen von Jedi Fallen Order statt. Cal Kestis muss sich ständig vor den Handlangern des Imperiums in Acht nehmen und ihnen immer einen Schritt voraus sein. Dabei wird ihm zunehmend klar, was es bedeutet, einer der letzten verbliebenen Jedi in der Galaxis zu sein.Zusammen mit seinem treuen Begleiter BD-1 trifft Cal während seiner Abenteuer auf eine Reihe von einzigartigen und faszinierenden Charakteren, mit denen er sich verbündet. Jedi: Survivor erweitert die dynamischen Kämpfe der Serie auf kreative und bahnbrechende Weise. Um am Leben zu bleiben, muss Cal neue Fertigkeiten erlernen und seine Verbindung zur Macht intensivieren.