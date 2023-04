Freenet-Preishammer: iPhone 13 mit Telekom-Allnet-Flat im Angebot

Freenet hat das nächste Schnäppchen parat: Wer jetzt ein iPhone 13 mit einer Allnet-Flat mit 50 GB LTE bucht, kann dank Cashback und extra Datenvolumen richtig viel im Vergleich zum regulären Tarif-Angebot sparen. Aber Achtung - das Angebot gibt es nur für kurze Zeit.

Effektivpreis, Cashback, Gerätekosten

Angebots-Details Green LTE 50 GB im Telekom-Netz 50 GB LTE Datenvolumen (50 Mbit/s)

Telekom-Netz

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

Monatliche Kosten 46,99 Euro im Monat

19,99 Euro Anschlusspreis

10 Euro Einmalpreis für das Gerät

150 Euro Cashback

LTE-Geschwindigkeit bis 50 MBit/s

Nur für kurze Zeit! Freenet Telekom-Deal Allnet-Flat mit iPhone 13 und 50 GB LTE buchen

Freenet macht dabei ein interessantes Angebot. Man kann sich den Green LTE-Tarif im Telekom-Netz jetzt für zwei Jahre mit 50 statt 40 GB LTE buchen. Dieser Tarif kostet regulär 46,99 Euro im Monat. Dabei zahlt man einmalig noch 19,99 Euro Anschlusspreis.Im Rahmen einer neuen Aktion gibt es jetzt ein iPhone 13 für einmalig 10 Euro dazu. Das iPhone kommt mit 128 GB Speicherplatz und ist in sechs verschiedenen Farben verfügbar. Der Durchschnittspreis für dieses Apple-Smartphone liegt bei rund 750 Euro im Internet. Freenet bietet es einzeln (ohne Vertrag) zum Kauf für 739 Euro an, Apple verlangt noch 899 Euro.Man muss kein Rechenkünstler sein, um dieses Angebot attraktiv zu finden. Freenet legt aber noch einen drauf: Es gibt bei Vertragsabschluss einmalig 150 Euro Cashback. Rechnet man alle regulären Kosten für die Aktion ein, kommt man auf einen Gesamtpreis von 1007,75 Euro in den kompletten 24 Monaten oder eben 41,99 Euro im Monat - und das inklusive iPhone 13. Zieht man die 739 Euro des iPhones noch von den Gesamtkosten ab, verbleiben reine Tarifkosten in Höhe von 268,75 Euro in 2 Jahren - Das ergibt dann also rein rechnerisch 11,20 Euro im Monat für einen 50 GB-Tarif im Netz der Telekom Übrigens: Alternativ gibt es die Green LTE Allnet-Flat mit 50 GB LTE ohne ein Gerät für 29,99 Euro monatlich (für die ersten 24 Monate). Dabei zahlt man einmalig noch 29,99 € Anschlusspreis. Nimmt man diesen Preis als Rechenbeispiel und vergleicht es mit dem iPhone 13-Angebot, verlangt Freenet unter 300 Euro für das Smartphone - und das ist ein Top-Deal!Bei allen Angeboten profitiert man zudem von der guten Abdeckung im D-Netz. Das jeweils in den Tarifen inkludierte Datenvolumen kann man in den Allnet-Flats mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im Download und bis zu 25 MBit/s im Upload nutzen. In allen Fällen endet nach zwei Jahren das Datengeschenk, sodass man dann nur noch 40 GB LTE im Monat inklusive hat.