Apples Pläne: Neue Hinweise auf kommende Desktop-Macs aufgetaucht

Gleich drei neue, oder besser gesagt bisher unbekannte Mac-Modelle sind in einer Apple Find-My-Konfigurationsdatei aufgetaucht. Das legt nahe, dass der Konzern schon bald ein paar Updates herausgeben wird. Einzelheiten sind aber noch nicht dazu bekannt.

Hoffen auf einen neuen iMac

Warten auf den Apple M3-Chip

Entdeckt hatte die bisher unbekannten Bezeichnungen Mac14,8, Mac14,13 und Mac14,14 Nicolás Álvarez. Er hat seine Entdeckung bei Twitter veröffentlicht und spekuliert, um welche Macs es sich nun dabei handeln könnte.Die neuen Bezeichnungen tauchen in einer Liste neben Mac14,3 und Mac14,12, den Bezeichnungen für die neuesten M2 und M2 Pro Mac mini-Modelle auf. Es deutet einiges darauf hin, dass es sich um Desktop-Macs handeln könnte, die als Mac14,8, Mac14,13 und Mac14,14 geführt werden: Laut Álvarez stehen diese Macs in der Liste in Apples Konfigurationsdatei, die sich auf die Aufhebung der Trennungsüberwachung und nicht auf die mobile Find-My-Funktion bezieht.Worum es sich bei diesen neuen Mac-Modellen genau handelt, ist unklar, da Apple von seinen früher spezifischeren Modellbezeichnungen wie "MacBookAir10,1" zu allgemeinen "Mac"-Bezeichnungen übergegangen ist. So lässt sich nicht gleich erahnen, ob ein MacBook, ein Mac mini oder ein Mac Studio dahintersteckt.Da es aber in der Gerüchteküche, was Updates angeht, derzeit heiß zugeht, liegt die Vermutung nahe, dass es sich tatsächlich um neue Desktop-Macs handelt. Erwartet wird seit Längerem ein neuer Mac Pro, wobei es bisher kaum Hinweise darauf gibt. Mark Gurman von Bloomberg hat sogar gemeldet, dass Apple zwar eine neuen Mac Pro bringen wird, der aber definitiv nicht zur WWDC im Juni 2023 vorgestellt wird. Am wahrscheinlichsten wäre ein Update für den iMac.Der Mac mini wurde gerade erst im Januar aktualisiert und für den Mac Studio soll Gerüchten zufolge erst ein Update geben, wenn die M3-Chip-Familie fertig ist - und das soll wohl erst Anfang 2024 sein.