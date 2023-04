Premiere nach 40 Jahren: Auch ISS bekommt Next-Gen-Raumanzüge

Weltraumtechnik ist gerne länger im Einsatz als geplant, die Raumanzüge auf der Internationalen Raumstation sind aber sehr in die Jahre gekommen. Höchste Zeit für einen Garderobenwechsel. Die NASA hat jetzt die neue Generation der Anzüge für den ISS-Außeneinsatz vorgestellt.

NASA enthüllt neue Generation der Anzüge für den ISS-Außeneinsatz

Garderobenwechsel für die ISS

NASA

Bei der NASA wird gerade ordentlich der Schrank neu sortiert: So könnte man kurz zusammenfassen, was die US-amerikanische Weltraumagentur in den letzten Wochen zu vermelden hatte. Jüngst wurden die Anzüge für die Artemis-Mission enthüllt, die Kleidung, die die Astronauten bei der nächsten Mondmission tragen werden. Jetzt kündigt man auch für die ISS einen Garderobenwechsel an.Die Weltraumanzüge, mit denen die Astronauten seit den ersten Tagen der Raumstation auf Außeneinsätze gehen, hatten ihr Debüt während des Space-Shuttle-Programms in den 1980er-Jahren. Wie die NASA jetzt schreibt, habe die Extravehicular Mobility Unit (EMU) in den letzten Jahrzehnten ausgezeichnete Dienste geleistet, für die weiteren Ziele reichen die Fähigkeiten der Anzüge aber einfach nicht mehr aus."Mit einem neuen Raumanzug können wir einige der aktuellen Probleme mit der Überalterung der EMU angehen und all die neuen Technologien nutzen, die uns heute zur Verfügung stehen und die es vor 50 Jahren noch nicht gab, wie z. B. eine verbesserte Mobilität und technologische Innovationen bei den Lebenserhaltungssystemen", sagte Lara Kearney, Leiterin des NASA-Programms für Außenbordaktivitäten.Verantwortlich für Entwicklung und Konstruktion der neuen ISS-Anzüge war das Unternehmen Collins Aerospace. Die hatten den Auftrag, bei ihrem Design vor allem auf eine höhere Mobilität im Oberkörper zu achten. Die Konstruktion setzt auf einen "verstellbaren Torso", um die Passform schnell und individuell anpassen zu können. Der Aufbau aus deutlich weniger Teilen reduziert Trainings- und Instandhaltungsaufwand. Unter dem Anzug tragen die Astronauten dann noch ein eng anliegendes Kleidungsstück mit Flüssigkühlung, das die Körpertemperatur während der Weltraumspaziergänge reguliert.