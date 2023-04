Nintendo Switch OLED: Zelda TotK-Edition bei Media Markt reduziert

Noch vor dem Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr euch bei Media Markt das Nintendo Switch OLED-Modell im Zelda-Design zulegen. Die Special Edition der Konsole wird sogar noch vor dem Spiel ausgeliefert und kann jetzt vorbestellt werden.

Echte Zelda-Fans, die den Launch des zweiten The Legend of Zelda-Titels für die Nintendo Switch zum Anlass nehmen, sich das beliebte OLED-Modell ins Haus zu holen, sollten sich die Tears of the Kingdom-Edition genauer ansehen. Ausgeliefert wird zum 28. April 2023 zu einem Preis von nur 359,99 Euro.Das Spiel muss separat gekauft werden.Das Nintendo Switch OLED-Modell ist eine verbesserte Version der ursprünglichen Switch-Konsole, die im Oktober 2021 auf den Markt kam. Diese aktualisierte Variante zeichnet sich vor allem durch ihr 7-Zoll-OLED-Display aus, das im Vergleich zum ursprünglichen 6,2-Zoll-LCD-Bildschirm eine höhere Farbqualität, schärfere Kontraste und tiefere Schwarztöne bietet. Neben dem verbesserten Display bietet das OLED-Modell auch einen verstellbaren Ständer, einen LAN-Anschluss in der Dockingstation für stabilere Online-Verbindungen, 64 GB internen Speicher (im Vergleich zu 32 GB bei der Originalversion) und verbesserte Audioqualität für den Handheld-Modus.Trotz der Verbesserungen im Vergleich zum Originalmodell sind die technischen Spezifikationen und die Leistung der Nintendo Switch OLED weitgehend identisch mit der ersten Version. Die Konsole bleibt abwärtskompatibel mit allen bisher veröffentlichten Switch-Spielen und Zubehörteilen. Das OLED-Modell wurde sowohl von Kritikern als auch von Verbrauchern positiv aufgenommen und hat zu einer weiteren Steigerung der ohnehin schon beeindruckenden Verkaufszahlen der Nintendo Switch-Plattform geführt. Und in der The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Edition ist die Konsole noch schöner anzusehen als je zuvor.