AVM FritzBox 7530 AX + FritzFon C6 bei Media Markt zum Bestpreis

Media Markt bündelt den beliebten DSL-Router AVM FritzBox 7530 AX mit dem FritzFon C6 und verkauft das Paket für nur noch 170 Euro. In Hinblick auf Wi-Fi 6, IP-Telefonie und Smart Home stellt man sich somit hervorragend auf. Ein tolles Angebot für das Fritz-Bundle.

registrieren und einloggen

AVM Fritz!Box 7530 AX + Fon C6 Jetzt für 170,10 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Details zur AVM Fritz!Box 7530 AX und dem Fritz!Fon C6

AVM Fritz!Box 7530 AX + Fon C6 Jetzt für 170,10 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Das Einzige, was ihr für den reduzierten Preis von nur noch 170,10 Euro benötigt, ist ein kostenloser MyMediaMarkt-Account -reicht aus. Im Anschluss wird euch der Rabatt im Warenkorb berechnet. Außerdem profitiert ihr so von einem verlängerten Rückgaberecht.Die AVM Fritz!Box 7530 AX ist ein leistungsstarker WLAN-Router, der eine hohe Übertragungsrate und gute Netzwerkabdeckung bietet. Das Gerät unterstützt Wi-Fi 6 (802.11ax) für schnelle und stabile Verbindungen und ist mit DSL- und VDSL-Anschlüssen kompatibel. Die 7530 AX verfügt über vier Gigabit-LAN-Ports, einen USB-Port für Speicher- und Druckerfreigabe sowie eine integrierte Telefonanlage für analoge und IP-basierte Telefonie. Die integrierte DECT-Basisstation ermöglicht den Anschluss von bis zu sechs Schnurlostelefonen und diversen Smart-Home-Geräten via FritzOS 7.50 / 7.51.Das AVM Fritz!Fon C6 aus dem MediaMarkt-Bundle hingegen ist ein schnurloses DECT-Telefon, das speziell für die Nutzung mit Fritz!Box-Routern entwickelt wurde. Es bietet zahlreiche Funktionen wie HD-Telefonie für klare Gespräche, Anrufbeantworter, Telefonbücher und E-Mail-Unterstützung. Das ergonomische Design und die intuitive Bedienung über ein großes Farbdisplay machen das Fritz!Fon C6 zu einem komfortablen und benutzerfreundlichen Kommunikationsgerät. Mit der Unterstützung von Smart-Home-Funktionen können Nutzer des Fritz!Fon C6 zudem ihre Heimautomation steuern und auf Informationen wie Wetter oder Nachrichten zugreifen.