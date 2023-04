Stark reduziert: Lenovo-Tablet bei Media Markt jetzt für nur 149 Euro

Im Oster-Marathon verkauft Media Markt das Lenovo Tab M10 FHD (3. Generation) jetzt für nur 149 Euro. Damit erreicht das 10 Zoll große Android-Tablet einmal mehr den Tiefpreis. Gerade Einsteiger, die keinen iPad-Preis zahlen möchten, können sich über dieses Angebot freuen.

Mehr Details zum Lenovo Tab M10 (3. Generation) bei Media Markt

Der Preis des Lenovo Tab M10 FHD in der 3. Generation sinkt von einst 199 Euro (UVP) auf nur noch 149 Euro und kann sich somit wirklich sehen lassen. Der Rabatt wird im Online-Shop von Media Markt allerdings nur bis zum 10. April angeboten, wie üblich mit einer versandkostenfreien Lieferung.Das Lenovo Tab M10 FHD (3. Generation) ist ein erschwingliches und vielseitiges Android-Tablet, das sich ideal für den täglichen Gebrauch und Unterhaltung eignet. Es verfügt über ein 10,1-Zoll Full-HD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln, das helle und klare Bilder bietet. Angetrieben wird das Gerät von einem Octa-Core-Prozessor und wir bei Media Markt reduziert mit 64 GB Flash-Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher (RAM) angeboten. Mit einer optionalen MicroSD-Karte kann der Speicher erweitert werden. Das Tablet läuft auf Google Android und unterstützt die Google Assistant Ambient Mode-Funktion, die es in ein Smart Display verwandelt.Zu den weiteren Merkmalen des Lenovo Tab M10 FHD (3. Generation) gehören eine 8-MP-Hauptkamera und eine 5-MP-Frontkamera, die für Videoanrufe und einfache Fotografie geeignet sind. Für den Audiogenuss verfügt das Tablet über Dolby Atmos-optimierte Dual-Lautsprecher, die ein gutes Klangerlebnis aufweisen. WLAN und Bluetooth sind ebenfalls an Bord. Die Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden ermöglicht es, längere Zeit unterwegs zu bleiben, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen. Das Lenovo Tab M10 FHD (3. Generation) ist eine hervorragende Wahl für Nutzer, die ein preisgünstiges und dennoch leistungsfähiges Android-Tablet suchen.