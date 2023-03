Günstiges Gaming-Notebook: ASUS G17 bei Media Markt für 999 Euro

Auf der Suche nach einem leistungsstarken, aber günstigen Gaming-Notebook empfehlen wir euch einen Blick auf das Asus ROG Strix G17 bei Media Markt. Für nur noch 999 Euro erhält man hier AMD Ryzen 7-Power nebst Nvidia GeForce RTX 3050 auf 17,3 Zoll. Ein toller Deal!

Anlässlich der Rabattaktion zu Ostern schnüren AMD und Asus ein starkes Angebot rund um den beliebten Laptop der ROG Strix-Familie . Dabei ist der reduzierte Preis von unter 1000 Euro nur bis zum 10. April 2023 gültig und die Konfiguration des 17-Zoll-Gamers exklusiv bei Media Markt erhältlich. Für uns eine gute Wahl für alle Gaming-Einsteiger.Wer in der Welt des PC-Gamings Fuß fassen und gleichzeitig mobil bleiben möchte, für den hat Media Markt ein tolles Einsteiger-Gerät parat - das ASUS ROG Strix G17 . Angetrieben von einem performanten AMD Ryzen 7 4800H Achtkern-Prozessor mit bis zu 4,2 GHz, 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) und einer schnellen 512-GB-SSD kann sich die Systemleistung selbst gegenüber Desktop-PCs sehen lassen.Für die passende Grafikleistung sorgt die Nvidia GeForce RTX 3050 mit 4 GB Videospeicher und Ampere-Architektur. Obwohl sich die Karte an Gaming-Einsteiger richtet, können mit ihr auch aktuelle Spiele in einer Full-HD-Auflösung bei mittleren und oft sogar hohen Details gespielt werden. Zum Beispiel Atomic Heart, Hogwarts Legacy und Elden Ring oder aber die eSport-Hits Fortnite, Apex Legends und Valorant.Auf Gaming ist natürlich auch das entspiegelte 1080p-Display des Asus ROG Strix G17 ausgelegt, das über die blickwinkelstabile IPS-Technik verfügt und eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz liefert. Weiterhin sind Gigabit-LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 sowie vier USB-Anschlüsse (1x USB-C 3.2 Gen 2) nebst 3,5-mm-Klinken und HDMI mit von der Partie.Die performanten und mit Liquid Metal gekühlten Komponenten werden in einem stylishen Gaming-Gehäuse mit RGB-Beleuchtung und Metalldeckel verpackt, das gerade einmal 2,7 Kilogramm auf die Waage bringt und euch mit seinem 90-Wh-Akku auch abseits der Steckdose über den Zockerabend begleitet. Oder auch beim nächsten Serienmarathon mit stolzen 12 Stunden Video-Wiedergabezeit.