Alibaba: Chinesischer Riesen-Konzern wird in sechs Teile zerschlagen

Der chinesische E-Commerce-Konzern Alibaba ist bei der Staatsführung in Peking nicht mehr so angesehen wie einst. Nachdem der Firmengründer Jack Ma bereits in Ungnade gefallen war, steht nun die Zerschlagung des gesamten Unternehmens an.

Jack Ma ist noch da

Zusammenfassung Alibaba wird in 6 Unternehmen aufgespalten.

Anleger honorieren Pläne, da Kursentwicklung begrenzt war.

Streit mit Staat u.a. wegen Börsengang von Alipay.

Aufspaltung nach Ma's Wiederauftauchen.

Der heutige Alibaba-Konzern soll in sechs einzelne Gesellschaften aufgespalten werden . Im Zuge dessen wird unter anderem die Handelsplattform vom schnell wachsenden Cloud-Geschäft abgetrennt. Über die genauen Hintergründe ist nichts bekannt - ob die Initiative also vom aktuellen Management oder von anderen Kräften angestoßen wurde, ist unklar.Fest steht allerdings: Viel Widerstand gibt es nicht und die Anleger honorierten die Pläne durchaus mit Wohlwollen. Denn Alibaba war zwar durchaus eine solide Anlage, allerdings war der Spielraum für schnelle Kursentwicklungen auch begrenzt - immerhin handelte es sich um einen ziemlich großen Konzernblock. Die einzelnen Teil-Unternehmen könnten deutlich einfacher eigene Börsengänge durchführen oder auch neue Optionen zur Kapitalbeschaffung ausloten.Die Ankündigung der Aufspaltung wurde durch Alibaba herausgegeben, nachdem der Konzerngründer Jack Ma nach einem Jahr erstmals wieder in China aufgetaucht war. Öffentlich war er bei einem Besuch einer von ihm gegründeten Schule in Hangzhou im Osten des Landes zu sehen.Ma ist bereits seit zweieinhalb Jahren nur noch selten zu sehen. Anfangs gab es bereits Bedenken, ob ihm etwas zugestoßen ist, nachdem er plötzlich für längere Zeit völlig von der Bildfläche verschwunden war. Zur gleichen Zeit geriet Alibaba mit dem chinesischen Staat aneinander - dabei ging es um das Bezahlsystem Alipay, das einen riesigen Börsengang hinlegen sollte, daran aber in letzter Minute durch die Behörden gehindert wurde. Durch die Ausgabe von Aktien hätte der Service mit seiner Nutzerschaft im Milliarden-Bereich mehrere Milliarden Dollar einspielen können.