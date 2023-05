Für Office & Multimedia: Asus 17"-Laptop bei Media Markt für 666 Euro

Bei Media Markt erhaltet ihr jetzt das Asus VivoBook 17 für nur noch 666 Euro. Das beliebte 17-Zoll-Notebook für Office- und Multimedia-Einsätze kommt mit einem Intel Core i7-Prozessor, 16 GB RAM und einer 512 GB SSD. Ein guter Deal fürs Home-Office, Büro und natürlich unterwegs.

Weitere Informationen zum Asus VivoBook 17 R754JA-AU701W

ASUS

Durch die exklusive Konfiguration des Asus VivoBook 17 hat Media Markt im Preisvergleich keine Konkurrenten. Doch auch im Vergleich zu anderen Laptops mit ähnlicher Ausstattung kann sich der Preis von nur 666 Euro wirklich sehen lassen.Das Asus VivoBook 17 ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Notebook, das sich sowohl an Studenten als auch an Berufstätige richtet. Mit seinem 17,3-Zoll-FHD-Bildschirm, der eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln bietet, ermöglicht das VivoBook 17 ein zeitgemäßes visuelles Erlebnis. Ausgestattet mit einem Intel Core i7-Prozessor, einem 16 GB großen Arbeitsspeicher und einer flotten 512-GB-SSD bietet das VivoBook 17 eine solide Leistung für alltägliche Aufgaben sowie für anspruchsvollere Anwendungen wie Bild- oder Videobearbeitung.Darüber hinaus verfügt das Notebook über eine breite Palette von Anschlüssen und Funkverbindungen, einschließlich USB-C, HDMI und Wi-Fi 6 (WLAN 802.11ax), die eine hohe Konnektivität und Kompatibilität mit verschiedenen Geräten gewährleisten.Außerdem legt das Asus VivoBook 17 besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie. Die Tastatur verfügt über ein großzügiges Tastenlayout und eine Hintergrundbeleuchtung, die ein komfortables Tippen auch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht. Die ErgoLift-Scharniere heben das Notebook leicht an, wenn es geöffnet wird, was den Schreibkomfort und die Kühlleistung verbessert.Dank des integrierten Fingerabdrucksensors und der Windows-Hello-Unterstützung ist das VivoBook 17 außerdem einfach und sicher zu entsperren. Insgesamt ist das Asus VivoBook 17 eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die ein leistungsstarkes und stilvolles Notebook für den täglichen Einsatz suchen.