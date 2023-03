Media Markt: Samsung 980 Pro SSD mit 1 TB & Heatsink für 99 Euro

In der Oster-Rabattaktion verkauft Media Markt die Samsung 980 Pro mit Kühlkörper und 1-TB-Speicher für nur noch 99 Euro. Somit kommt ihr vergleichsweise günstig an einer SSD-Speichererweiterung für euren PC oder die PlayStation 5 (PS5). Ein wirklich gutes Angebot.

Samsung 980 Pro (1 TB) Jetzt für 99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

PlayStation 5 sofort lieferbar Jetzt ab 550 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Details zur Samsung 980 Pro SSD mit Heatsink / Kühlkörper

Samsung 980 Pro (1 TB) Jetzt für 99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

PlayStation 5 sofort lieferbar Jetzt ab 550 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Nachdem man im Online-Shop bereits einen Tiefpreis erreicht hatte, sinkt der Preis für die Samsung 980 Pro in der Heatsink-Variante jetzt auf nur noch 99 Euro. Damit unterbietet Media Markt auch Amazon und Co. Vor allem in Kombination mit einer PS5 ein toller Deal.Die Samsung 980 Pro mit Kühlkörper ist als NVMe M.2 SSD für anspruchsvolle Anwender und Gamer konzipiert, die auf der Suche nach hoher Leistung und Geschwindigkeit sind. Mit PCIe 4.0-Unterstützung bietet die 980 Pro hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s bzw. 5.000 MB/s. Die integrierte Heatsink ist ein entscheidendes Merkmal, das dazu beiträgt, die Temperatur der SSD während intensiver Nutzung effektiv zu senken und somit ihre Lebensdauer und Leistung zu erhöhen. Diese Variante wird zudem für die PS5-Konsole empfohlen.Die SSD profitiert zudem von der V-NAND-Technologie und dem benutzerdefinierten Elpis-Controller, welche die Grundlage für die starke Performance und Zuverlässigkeit bieten. Darüber hinaus unterstützt die Samsung 980 Pro SSD fortschrittliche Funktionen wie Dynamic Thermal Guard, die Samsung Magician Software und Self-Encrypting Drive (SED) für verbesserte Datensicherheit. Diese Kombination aus Geschwindigkeit, Effizienz und Kühlung macht die Samsung 980 Pro mit Kühlkörper zu einer ausgezeichneten Wahl für High-End-Systeme, Spielekonsolen und anspruchsvolle Anwendungen.