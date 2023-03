Yandex & Co.: Nasdaq schließt russische Tech-Konzerne endgültig aus

Mehrere russische Tech-Konzerne sind jetzt endgültig vom Aktien-Handel an der New Yorker Börse Nasdaq ausgeschlossen worden. Betroffen hiervon sind unter anderem der Suchmaschinen-Betreiber Yandex und das E-Commerce-Unternehmen Ozon.

Yandex kämpft

Die Nasdaq hatte den Handel mit den Wertpapieren der fraglichen Firmen bereits vor einem Jahr ausgesetzt, nachdem das Moskauer Regime seinen vollen Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte. Allerdings hatte diese Maßnahme seitdem offiziell einen vorübergehenden Charakter. Mit der nun ergangenen Entscheidung können die Unternehmen nicht mehr darauf hoffen, dass sich die Lage für sie in absehbarer Zeit wieder normalisiert.Laut eines Berichtes der Nachrichtenagentur Reuters erklärten Yandex und Ozon, sie würden gegen die Entscheidung Widerspruch einlegen. Denn keines der beiden Unternehmen sei von westlichen staatlichen Sanktionen betroffen, obwohl einige Mitglieder des Top-Managements von Yandex persönlich auf den Embargo-Listen landeten. Die Nasdaq ist allerdings formal ein unabhängiges Unternehmen und kann in gewissen Umfang selbst entscheiden, wessen Aktien sie auf dem eigenen Marktplatz zulässt."Die Entscheidung der Nasdaq hat keine Auswirkungen auf den Betrieb, die Dienstleistungen, die Finanzlage oder die Fähigkeit des Unternehmens, alle finanziellen Verpflichtungen gegenüber Partnern und anderen Vertragspartnern zu erfüllen", teilte Yandex in einer Mitteilung an seine Anteilseigner mit. Das Unternehmen hat aber bereits länger damit zu kämpfen, die Interessen der auch aus dem Ausland stammenden Aktionäre mit den Vorgaben des Kreml in Einklang zu bringen. Einige Firmenteile verkaufte man bereits an den Konkurrenten VK, um den Druck etwas zu reduzieren.Neben den beiden genannten Konzernen, die auch international bekannt sind, wurden auch der Personalvermittler Headhunter und der Zahlungsdienstleister Qiwi von der New Yorker Börse ausgeschlossen.