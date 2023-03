Vodafone-Störungen: Ausfälle und Einschränkungen am 14. März

In vielen Regionen Deutschlands müssen Vodafone-Kunden heute erneut mit Störungen und Ausfällen rechnen. Betroffen ist das Kabel-, DSL- und Mobilfunknetz inkl. Internet, Telefonie und Fernsehen. Unser Überblick zeigt, um welche Probleme es sich handelt.

Vodafone-Störungen: Betroffene Gebiete am 14. März 2023

Hessen, Baden-Württemberg und NRW: Ausfall einzelner TV-Sender via Kabel HZ-Box

Hamburg & Pinneberg: Einschränkungen bei Internet und Telefon über DSL

Landkreis Forchheim: Einschränkung der mobilen Telefonie + Daten (2G / 4G)

Region Kleve / Emmerich: Einschränkung der mobilen Telefonie + Daten (4G)

Raum Mönchengladbach: Einschränkung der mobilen Telefonie (4G VoLTE)

Warum berichtet ihr nur über Vodafone-Störungen?

Über Meldungen von Nutzern berichten wir aus dem Grund nicht, da Störungen dieser Art auch aufgrund von Hardware-Defekten vor Ort (z.B. Router, PC, Smartphone etc.) hervorgerufen werden könnten und nicht direkt das gesamte Netz des Providers betreffen. Derzeit ist Vodafone der einzige Netzbetreiber, der vergleichsweise transparent - entweder über seine Eilmeldungen oder die Störungskarte - über Ausfälle in seinem Netz berichtet. Die Deutsche Telekom und O2 (Telefónica) erlauben nur gezielte Prüfungen nach der Eingabe detaillierter Adressen.Über Meldungen von Nutzern berichten wir aus dem Grund nicht, da Störungen dieser Art auch aufgrund von Hardware-Defekten vor Ort (z.B. Router, PC, Smartphone etc.) hervorgerufen werden könnten und nicht direkt das gesamte Netz des Providers betreffen.

Alle Störungen für Deutschland im Überblick

Der Netzbetreiber Vodafone informiert via offiziellen Eilmeldungen und die interaktive Störungskarte über aktuelle Probleme im eigenen Netz. Derzeit kommt es unter anderem zu einer größeren Kabel-Störung, die zwar nicht das Internet, aber den TV-Empfang beeinträchtigt. In Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind diverse TV-Sender (Sendeplätze 1-8) gestört, soweit man diese über die "HZ Box" empfängt. Betroffen sind Städte wie Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Stuttgart und viele mehr.Weiterhin kommt es in und um Hamburg zu Problemen im DSL- und Mobilfunk-Netz von Vodafone. Hier sind die (Festnetz-)Telefonie und Datenübertragungen gestört. Und beim 4G-Mobilfunk grüßt das Murmeltier nahezu täglich. Denn die Dauerstörungen in den Regionen Mönchengladbach, Forchheim und Kleve konnten noch immer nicht behoben werden. Teilweise werden die Entstörungen mit einer Dauer von über 72 Stunden angegeben, wobei mit mehreren Tagen oder gar Wochen zu rechnen ist.Abseits der oben genannten Meldungen sollte man stets einen Blick in die Vodafone-Störungskarte werfen. Beachtet jedoch, dass Vodafone diese Karte zwar aktualisiert, jedoch oftmals kleinere regionale Störungen oder Ausfälle nicht dokumentiert werden. In den meisten Fällen werden diese jedoch zeitnah behoben.