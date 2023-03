Frühlings-Rabatt bei Bluetti: Alle Powerstations jetzt stark reduziert

Wer auf der Suche nach einer tragbaren Powerstation ist, sollte sich den großen Spring-Sale bei Bluetti genauer ansehen. Die beliebten Stromspeicher samt Zusatzakkus und Solarmodulen sind ab sofort und nur für kurze Zeit stark reduziert. Wir haben alle Details für euch.

Bluetti Spring Sale 2023 Bis zu 1100€ Rabatt auf Powerstations

Grandioser Einstieg: Bluetti EB3A für die ersten Solar-Schritte

Unser Favorit: Bluetti AC200 Max mit Zusatzbatterie & Solar

Starke Mittelklasse: Bluetti EB70 für schnelle Einsätze

Egal ob beim Camping, am Strand oder als Vorsorge für einen Stromausfall, die Anschaffung eines mobilen Stromspeichers kann sich in vielerlei Hinsicht lohnen. Da kommt der Frühlingsrabatt von Bluetti gerade recht. Ab sofort und bis einschließlich 29. März 2023 profitiert ihr von tollen Powerstation-Bundles, Prämien-Geschenken und einem Preisnachlass in Höhe von bis zu 1100 Euro.Wer sich langsam und kostengünstig an das Thema für tragbare Powerstations herantasten möchte, für den empfiehlt sich der Einstieg mit der Bluetti EB3A . Mit einer Leistung von 600 Watt und einer Akkukapazität von 268 Wattstunden können Laptops, Lampen und kleinere Elektrogeräte problemlos aufgeladen werden. Optimal also für zusätzliche Smartphone-Ladungen abseits klassischer Stromquellen.Gleichzeitig zählt die EB3A zu den kompaktesten und leichtesten Stromspeichern von Bluetti, die allerdings ebenso essenzielle Anschlüsse für Steckdosen, KFZ-Stecker, kabelloses Qi-Charging und USB-A / USB-C besitzt. Außerdem habt ihr auch hier die Möglichkeit, Solarpanels mit bis zu 200 Watt anzuschließen. Ein nettes Einsteiger-Paket ist die Bluetti EB3A + PV 68 Watt Solar für nur 478 Euro.Die Bluetti AC200 Max gehört nicht nur zu unseren Favoriten, sondern gilt im Online-Shop des Herstellers zudem als einer der Bestseller. Sie bietet eine Leistung von 2000 Watt und eine Batteriekapazität von mindestens 2048 Wattstunden. Über zwei optionale Akkumodule kann der Stromspeicher zudem auf bis zu 8192 Wattstunden erweitert werden. Geladen wird entweder klassisch über die Steckdose oder am besten mit bis zu 900 Watt per ebenfalls reduzierten Solarpaneelen.In Hinsicht auf die Anschlüsse zeigt sich die Bluetti AC200 Max ohne Kompromisse. Von der handelsüblichen Steckdose (4x) über USB-A und USB-C bis hin zum KFZ-Port (Zigarettenanzünder) und Wireless-Charging-Pad ist alles vorhanden. Und das Beste: Sogar leistungshungrige Elektronik, wie Kaffeemaschinen, Elektrogrills, Kühlschränke und Co. können dank der 2000-Watt-Leistung angeschlossen werden. Preislich gibt es jetzt bereits auf das Basis-Modell einen Rabatt in Höhe von 500 Euro.Die Bluetti EB70 ist mit einem Gewicht von unter 10 Kilogramm noch immer extrem mobil und lässt sich aufgrund ihrer kompakten Abmessungen gut im Kofferraum, Zelt oder Wohnwagen verstauen. Zudem hat sie mit einer Leistung von 1000 Watt und einer Kapazität von 716 Wattstunden genug Power, um Notebooks, Smartphones, Lampen, Mini-Kühlschränke, Toaster und Co. zu betreiben.Dabei sind alle gängigen Anschlüsse vorhanden (Steckdose, USB, KFZ etc.) und natürlich können hier auch Solarmodule zum Einsatz kommen. Aktuell gibt es 100 Euro Rabatt auf die Bluetti EB70 und sogar noch mehr im Bundle mit dem PV120-Solarpaneel samt 120-Watt-Aufladung, das wir wärmstens empfehlen können.