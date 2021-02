Super Bowl 2021: Better Call Saul-Star zeigt, dass er (k)ein Nobody ist

Videos automatisch starten

Bob Odenkirk ist wohl am besten für seine Rolle als Sam Goodman (Breaking Bad und Better Call Saul) bekannt, demnächst wird man ihn aber in einer etwas anderen Rolle sehen können. Denn in Nobody spielt Odenkirk einen unscheinbaren Familienvater namens Hutch Mansell. Nach einem Einbruch, bei dem er sich nicht verteidigt, und dem darauffolgenden Streit mit seiner Familie wird klar, dass seine Passivität einen Grund hatte. Denn Mansell hat ein dunkles Geheimnis und es zeigt sich, dass er alles andere als ein Niemand ist.