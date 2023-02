The Mandalorian: Neues Featurette stimmt auf die dritte Staffel ein

Das Warten hat bald ein Ende: Nächsten Monat startet bei Disney+ die dritte Staffel der Star Wars-Serie The Mandalorian. Mit einem Featurette-Video will Disney die Vorfreude unter allen Fans nun weiter anheizen - sofern dies überhaupt noch notwendig ist.Zwar hatten der Mandalorianer und sein Schützling Grogu auch in der Serie "Das Buch von Boba Fett" eine nicht gerade kleine Rolle eingenommen, auf eine neue Staffel der Hauptserie warten wir aber nun trotzdem schon eine ganze Weile. Diese startet schließlich am 1. März 2023 auf Disney Plus. In den Folgen wird Mando dann unter anderem endlich seinen Heimatplaneten besuchen.Das neue Video zelebriert knapp zweieinhalb Minuten lang den Hype um die Serie, zeigt Eindrücke von Conventions sowie Fan-Reaktionen und lässt unter anderem die ausführenden Produzenten Jon Favreau und Dave Filoni zu Wort kommen. Ein paar Ausschnitte aus der Serie gibt es aber natürlich auch zu sehen.