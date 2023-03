PlayStation 5 kaufen: Günstige PS5-Bundles bei Media Markt lieferbar

Im Online-Shop von Media Markt findet ihr ab sofort weitere PlayStation 5-Bundles, die sofort lieferbar sind. Neben Hogwarts Legacy und God of War Ragnarök könnt ihr euch nun auch eine PS5-Konsole mit Forspoken für nur 569 Euro sichern. Ein toller Preis für das Sony-System.

Media Markt Angebote: Die Sony PlayStation 5 (PS5) im Detail

Bei Media Markt habt ihr aktuell die besten Chancen auf die PlayStation 5 inklusive Spielen , die sofort lieferbar sind. Und dabei sind zudem neue Bestpreise möglich, was Schnäppchen-Jägern gefallen dürfte. Ebenso können PS5-Bundles mit Preisgarantie bestellt werden.Die Sony PlayStation 5 wird seit mehr als zwei Jahren verkauft und ist seither stark nachgefragt. Als Nachfolger der PlayStation 4 bietet die PS5-Konsole deutlich verbesserte Hardware und Leistung sowie eine Vielzahl neuer Features. Sie verfügt über ein schnelles Solid-State-Laufwerk (SSD), welches das Laden von Spielen und Anwendungen beschleunigt, sowie eine verbesserte Grafik- und Audioverarbeitung, die eine realistische Spielerfahrung ermöglicht. Außerdem unterstützt die Konsole 4K/8K-Auflösungen, 120 Hz, HDR und Raytracing.Bei Media Markt kann man die PS5 in verschiedenen Bundles bestellen . Großer Beliebtheit erfreut sich aktuell das Set aus Konsole und dem neuen Rollenspiel-Hit Hogwarts Legacy. Ebenso kann die PlayStation 5 mit God of War Ragnarök, Forspoken oder aber einem zweiten kabellosen DualSense-Controller kombiniert werden. Dabei habt ihr zudem die Wahl zwischen der klassischen Disc- oder der PS5 Digital-Edition. Wie Nutzer in den Kommentaren des Online-Shops berichten, handelt es sich bei allen Bundles um die neue CFI-12xx Revision (z.B. CFI-1216A / CFI-1216B) der PlayStation 5.Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei, meist sogar innerhalb von wenigen Tagen via DPD oder DHL. Wir empfehlen euch vor allem einen Blick auf die PS5-Pakete mit Hogwarts Legacy oder Forspoken, da diese mit 569 Euro tatsächlich zu einem guten Preis angeboten werden.