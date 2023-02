Media Markt: HP 24"-Monitor mit 144 Hz jetzt für unter 150 Euro

Für nur noch 149,99 Euro verkauft Media Markt heute den 23,8 Zoll großen HP X24. Der Gaming-Monitor mit IPS-Panel verfügt über 144 Hz und eine klassische Full-HD-Auflösung. Außerdem liegt die Reaktionszeit nur bei einer Millisekunde. Ein guter Deal für Spiele und Office-Apps!

Media Markt Angebote: Mehr Details zum HP X24IH Monitor

Media Markt liegt mit anderen Händlern preislich zwar gleichauf, doch erhält man hier die Vorteile einer versandkostenfreien Lieferung oder gar einer Abholung des HP X24IH in den Filialen vor Ort. Der Preis kann sich mit unter 150 Euro auf jeden Fall sehen lassen.Der HP X24IH Monitor ist ein 23,8 Zoll großer IPS-Monitor mit Full-HD-Auflösung und einem Seitenverhältnis von 16:9. Er hat eine Reaktionszeit von 1ms, einen Betrachtungswinkel von 178 Grad in horizontaler und vertikaler Richtung sowie eine Helligkeit von 200 cd/m². Der Monitor verfügt über eine native Bildwiederholrate von 60 Hz und eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz mit AMD FreeSync-Technologie, was ein flüssiges Gaming-Erlebnis ermöglicht.Er hat außerdem eine schwenkbare und kippbare Funktion, eine Höhenverstellbarkeit und einen Neigungswinkel von -6 bis 23 Grad. Weitere Features des HP X24IH Monitors sind die Low-Blue-Light-Technologie und eine Flimmerfrei-Technik, die eine augenschonende Nutzung des Monitors ermöglichen. Der Monitor verfügt über Anschlüsse wie HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 und 3,5 mm Klinke. Mit einer Leistungsaufnahme von 20,9 Watt ist der HP X24IH Monitor ein stromsparendes Gerät.