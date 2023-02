OLED-TV zum Bestpreis: LG-Fernseher bei Media Markt im Abverkauf

Media Markt bietet den LG OLED A2 jetzt zum Bestpreis an. Den kompakten 48-Zoll-Fernseher erhaltet ihr bereits für 649 Euro im Online-Shop des Elektronikhändlers. Wer auf 120 Hz verzichten kann, erhält hier ein echtes Schnäppchen mit 4K, Dolby Vision, Atmos und Co.

LG OLED 48 A2 9LA (48 Zoll) Jetzt für 649 Euro bei Media Markt

Aktuell zahlt ihr für den LG OLED 48 A2 9LA bei Media Markt noch weniger als während der beliebten MwSt.-Aktion und auch im Vergleich zu anderen Händler mindestens 50 Euro, wenn nicht gar 100 Euro weniger. Ein toller Deal!Der LG OLED48A29LA ist ein OLED-Fernseher mit 48-Zoll-Display und einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. Der Fernseher bietet dank der 8 Millionen selbstleuchtenden Pixel ein perfektes Schwarz und lebendige Farben. Mit Cinema HDR werden alle gängigen HDR-Formate wie HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision IQ unterstützt, wodurch eine optimale Bildqualität gewährleistet wird. Der α7 4K AI-Prozessor der 4. Generation optimiert Bild, Klang und Helligkeit automatisch durch Deep-Learning-Algorithmen. Zudem wird die Audioquelle analysiert und in virtuellen 5.1.2 Surround-Sound umgewandelt.Dolby Vision passt Kontrast, Farben und Helligkeit intelligent an, um Filme genau so erlebbar zu machen, wie von den Filmemachern beabsichtigt. Der LG OLED48A29LA unterstützt auch die Dolby Atmos-Technologie, die eine kraftvolle Surround-Sound-Unterstützung bietet. Das Gerät ist mit HGiG-kompatibel, was eine überzeugende HDR-Darstellung bei Spielen ermöglicht. Der Game-Optimizer bietet alle relevanten Gaming-Einstellungen an einem Ort und HDMI 2.0 mit ALLM & eARC sorgt für eine scharfe Bildqualität bei schnellen Aktionen ohne Verzögerung.Der LG OLED48A29LA ist außerdem ein Smart-TV, der mit dem webOS-Betriebssystem und LG ThinQ ausgestattet ist. Die LG Magic Remote-Fernbedienung ermöglicht eine intuitive Navigation durch die webOS22-Benutzeroberfläche, die alle wichtigen Streaming-Apps wie beispielsweise Netflix, Disney+ und Apple TV+ enthält.