Philips Hue: Media Markt verkauft Lightstrip+ Set für nur 65 Euro

Das stark reduzierte Philips Hue Lightstrip+ Set samt Erweiterung auf drei Meter ist endlich wieder bei Media Markt im Angebot. Für nur 65 Euro kann die Smart-Home-Beleuchtung als echtes Schnäppchen bezeichnet werden. Und das sogar für eine Nutzung ohne Hue-Bridge.

Lange ausverkauft, jetzt wieder da! Für günstige 65 Euro kann man mit dem Philips Hue Lightstrip+ Bundle von Media Markt eigentlich kaum etwas falsch machen. Wer sich passend dazu noch eine Hue-Bridge kauft, erhält zusätzlich eine 100 Tage Geld-zurück-Garantie.Der Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip+ ist ein Smart-Home-Beleuchtungsset , das eine Basis von zwei Metern und eine Erweiterung von einem Meter umfasst. Der Lightstrip kann einfach per Bluetooth gesteuert werden, indem man ihn befestigt und die kostenlose Hue Bluetooth-App herunterlädt. Dadurch können bis zu 10 Lampen in einem Raum gedimmt oder Lichtszenen eingestellt werden.Es stehen 16 Millionen Farben und kalt- bis warmweißes Licht zur Verfügung, um das gewünschte Ambiente zu schaffen. Der Lightstrip kann nach Belieben gekürzt und bis auf eine Länge von 10 Metern verlängert werden, wobei abgeschnittene Teile in Verbindung mit einem weiteren Lightstrip-Basis-Set wiederverwendet werden können.Um das volle Smart-Home-Erlebnis zu genießen, kann das Hue-System mit der separat erhältlichen Hue Bridge erweitert werden. Bis zu 50 Hue-Lampen im ganzen Zuhause können gesteuert und viele weitere Funktionen wie die Synchronisation mit Filmen, Musik und Spielen entdeckt werden. Der Lightstrip ist neben Bluetooth mit ZigBee kompatibel und verfügt über Funktionen wie Dimmbarkeit, LED-Farbwechsel und eine Zeitschaltuhr.Die Beleuchtung wird über Netzbetrieb mit einer Eingangsspannung von 220 bis 240 Volt betrieben und hat eine Energieeffizienzklasse G mit einer Leistungsaufnahme von 20 Watt und einer Nennlebensdauer von 25.000 Stunden.