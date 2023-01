Carnival Row: Amazon stimmt auf den Start der finalen Staffel ein

Im Februar kehren Orlando Bloom and Cara Delevingne wieder in die Fantasywelt von Carnival Row zurück. Jetzt hat Amazon den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel der Serie veröffentlicht. Kleiner Wermutstropfen: Nach der Staffel ist die Serie dann auch schon zu Ende.Fans von Carnival Row können aufatmen: Nachdem die Dreharbeiten zur zweiten Staffel wegen der Coronapandemie Ende 2019 zunächst gestoppt werden mussten, war es lange Zeit ziemlich still um die Serie geworden. Nun hat das Warten aber ein Ende, denn am 17. Februar 2023 geht es endlich mit zehn neuen Folgen weiter, welche die Geschichte um Inspektor Rycroft Philostrate (gespielt von Orlando Bloom) und der Fee Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) zu einem hoffentlich runden Abschluss bringen.Auch in den neuen Episoden ermitteln die beiden in der Stadt Burgue in einer anhaltenden Mordserie, während die Situation zwischen den Menschen und Fabelwesen immer angespannter wird.