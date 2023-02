Nur bis 9 Uhr: Media Markt bietet 19%-MwSt.-Rabatt auf (fast) alles

Nutzt jetzt die letzte Chance, euch eines der Schnäppchen der Media Markt 19 Prozent Aktion zu sichern. Nur noch bis 9 Uhr erhaltet ihr im Online-Shop die Mehrwertsteuer auf nahezu alle Produkte geschenkt. Unser Überblick zeigt euch die besten Angebote.

Wie lange läuft die 19 Prozent Aktion?

Welche Angebote lohnen sich?

Gibt es jetzt wirklich 19 Prozent Rabatt?

Ist das gesamte Sortiment reduziert oder gibt es Ausnahmen?

Werden für den Rabatt Media Markt Gutscheine benötigt?

Wie liefert Media Markt meine Einkäufe?

Wie lange dauert die Abholung bei Media Markt?

Kann ich bei Media Markt in Raten zahlen?

Wozu dienen die Punkte bei Media Markt?

Die Media Markt 19 Prozent Aktion ist ab sofort und bis Montag, den 13. Februar 2023 um 8:59 Uhr gültig. Unter dem Motto "Super Spar Bowl" schenkt euch der Händler die Mehrwertsteuer für insgesamt drei Tage. Der Rabatt gilt bei MediaMarkt online und auch in den lokalen Filialen.Der Mehrwertsteuer-Rabatt zieht sich durch das gesamte Sortiment von MediaMarkt. Einige Produkte stechen dabei aus der Masse heraus. Wir zeigen euch die Favoriten-Schnäppchen der WinFuture-Redaktion unter Angabe der Preise inklusive Rabatt.Nicht ganz. Media Markt schenkt euch die Mehrwertsteuer. Diese beträgt 19 Prozent. Der effektive Nachlass liegt allerdings bei 15,97 Prozent. Warum das? Um vom Endkundenpreis (Brutto) auf den "steuerfreien" Nettopreis zu kommen, benötigt es etwas weniger als 16 Prozent Rabatt. Hier ein Beispiel: 100 Euro + 19% MwSt. = 119 Euro. 119 Euro - 15,966% = 100 Euro. Wie bereits im Oktober 2022 oder zum Black Friday und Cyber Monday könnt ihr also mit einer Reduzierung von knapp 16 Prozent rechnen.Die Mehrwertsteuer-Aktion gilt nicht für alle Produkte. Aber fast! Reduziert sind unter anderem Fernseher, Smartphones, Notebooks, Spielekonsolen, Tablets, PC-Zubehör (z.B. SSDs, Drucker und Monitore), Wearables, Smart-Home-, Haushaltsgeräte und vieles mehr. Einige Marken sind jedoch von der MediaMarkt 19 Prozent Aktion ausgeschlossen.So sind Amazon, Apple, AVM, Blink, Caffisimo, Koenic, Liebherr, Miele, Ok, Peaq, Sonos, und Tchibo nicht mit dabei. Auch gilt der Rabatt nicht für PC-Komponenten, Vorbesteller-Artikel, Download-, Content- und Gaming-Codes, digitale Guthabenkarten, Games & Software, E-Books und Bücher, Zusatzgarantien sowie Services und Verträge.Dennoch werdet ihr auf der Aktionsseite von Media Markt bestimmt ein passendes Schnäppchen finden. Zum Beispiel von Samsung, Dyson, HP, Acer, Philips und Sony. Zudem empfehlen wir wie üblich einen Preisvergleich.Nein. Im Online-Shop und auch in den MediaMarkt Filialen vor Ort sind keine Gutscheine oder Coupon-Codes für den Mehrwertsteuer-Rabatt erforderlich. Ebenso wird kein MyMediaMarkt-Konto (Bonusprogramm) benötigt. Der Preisnachlass kann sowohl auf den Aktionsseiten als auch erst im Warenkorb und an der Kasse eingesehen werden. Er wird direkt vom Kaufpreis abgezogen, kann aber nicht mit einer anderen Rabattaktion zum Super Bowl kombiniert werden. Ausnahmen bilden hier nur eventuelle Hersteller-Cashbacks.Wer sich seine Schnäppchen-Deals nach Hause liefern lassen möchte, der wird von DHL, Hermes oder UPS beliefert. Generell erfolgt die Lieferung ab einem Einkaufswert von mindestens 59 Euro versandkostenfrei. Ausnahmen gibt es allerdings unter anderem für Großgeräte, die per Spedition angeliefert werden oder aber für Produkte, die einer Altersprüfung (FSK/USK 18) unterliegen. Die Lieferzeit beträgt in der Regel ein bis zwei Werktage. Während des Bestellprozesses habt ihr die Möglichkeit, eine Abholung bei MediaMarkt zu reservieren. Dabei kann die Verfügbarkeit in den Filialen geprüft und nahe gelegene Märkte ausgewählt werden. Bei vorrätigen Produkten erhaltet ihr in den meisten Fällen bereits nach wenigen Stunden einen Abholschein per E-Mail. Mit diesem könnt ihr euch dann auf den Weg in die Märkte machen und euer Schnäppchen im Optimalfall noch am selben Tag abholen. Somit spart ihr eventuelle Versandkosten.Die Media Markt 19 Prozent Aktion lädt dazu ein, auch an größere Anschaffungen zu denken. Wer dabei eine Finanzierung wünscht, hat verschiedene Möglichkeiten. MediaMarkt arbeitet unter anderem mit Consors Finanz, der Targobank und der Santander Consumer Bank zusammen, um die Zahlung in Monatsraten zu ermöglichen. Über kürzere Zeiträume (z.B. 10 Monate) ist oft sogar eine 0%-Finanzierung möglich. Alternativ kann bei Drittanbietern wie PayPal eine Ratenzahlung ausgewählt werden.Früher als Media Markt Club bekannt, wird das Bonusprogramm des Elektronikhändlers mittlerweile als MyMediaMarkt bezeichnet. Ähnlich wie bei Payback, DeutschlandCard und Co. könnt ihr so Bonuspunkte sammeln. Diese können unter anderem gegen MediaMarkt Gutscheine eingetauscht werden. Das Programm bietet weiterhin ein 28 Tage Rückgaberecht, digitale Kassenbons, Club-Deals und weitere zinslose Optionen für Finanzierungen.