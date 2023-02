Nur heute bei Media Markt: AVM FritzBox 7530 für günstige 109 Euro

Im Online-Shop von Media Markt wird der WLAN-Router FritzBox 7530 ab sofort für nur noch 109 Euro verkauft. AVMs Einsteiger-Modell erreicht somit einmal mehr den Bestpreis und eignet sich vor allem für DSL-Anschlüsse mit bis zu 300 MBit/s. Wir haben alle Details zum Deal.

Als Angebot des Tages kann sich der Preis der FritzBox 7530 bei Media Markt wirklich sehen lassen. Bei nur noch 109 Euro spart man mindestens 30 Euro gegenüber anderen Online-Händlern, wie der WinFuture-Preisvergleich zeigt . Außerdem erhält man erneut den Tiefstpreis, der zuletzt Anfang des Jahres geboten wurde.Media Markt bietet eine versandkostenfreie Lieferung und für den Rabatt werden keine speziellen Gutscheine benötigt. Schnellentschlossene können während der Bestellung eine Abholung in den Filialen reservieren und die FritzBox theoretisch noch heute abholen.Die FritzBox 7530 gehört zu AVMs günstigeren Einsteiger-Routern, die sich für VDSL- oder ADSL-Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s eignen. Per WLAN-ac funkt das nun bei Media Markt reduzierte Modell mit maximal 866 MBit/s (5 GHz). Kabelgebunden können hingegen klassisch vier Gigabit-LAN-Ports verwendet werden. Weiterhin verfügt die FritzBox über eine integrierte Telefonanlage für IP-basierte Telefonie, die als DECT-Basisstation für bis zu sechs Handgeräte ausgelegt ist. Ebenso kann ein analoges Telefon oder Fax-Gerät angeschlossen werden, und per USB-Anschluss können sogar Drucker im Netzwerk bereitgestellt werden.Zu den weiteren Eckdaten der FritzBox 7530 gehören unter anderem die WLAN-Mesh-Unterstützung, die Nutzung als Mediaserver mit USB-Geräten und die Möglichkeit, AVMs Smart-Home-Geräte zu verbinden. Ebenso ist zu erwähnen, dass die FritzBox trotz ihres Einsteiger-Status und dem günstigen Preis von nur noch 109 Euro zu den ersten Routern gehört, die vom Hersteller mit dem neuen FritzOS 7.50 beliefert wurden. Das Firmware-Update kann nach der Einrichtung selbst vorgenommen werden.