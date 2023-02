Mehrwertsteuer geschenkt: Media Markt 19 Prozent Aktion ab Freitag

Die Media Markt 19 Prozent Aktion ist zurück und damit der größte Rabatt des Händlers. Für drei Tage erhaltet ihr die Mehrwertsteuer geschenkt - im Online-Shop und in den Filialen vor Ort. Wir haben alle Informationen zu den "Super Spar Bowl"-Deals für euch.

Wann startet die nächste Media Markt 19 Prozent Aktion?

Gibt es bei Media Markt wirklich 19 Prozent Rabatt?

Gilt die Mehrwertsteuer-Aktion für das gesamte Sortiment?

Brauche ich für den Rabatt Media Markt Gutscheine?

Wie liefert Media Markt die Schnäppchen?

Wie lange dauert die Abholung bei Media Markt?

Die nächste Media Markt 19 Prozent Aktion findet vom Freitag, den 10. Februar 2023 ab 20:00 Uhr bis zum Montag, den 13. Februar 2023 um 8:59 Uhr statt. Media Markt schenkt euch die Mehrwertsteuer (MwSt.) also für drei Tage sowohl online als auch in den lokalen Märkten. Die Rabattaktion wird anlässlich des Super Bowl LVII veranstaltet. Daher auch der passende Name - "Super Spar Bowl". Zeitgleich wird der MwSt.-Rabatt auch bei Saturn angeboten.Nein. Zwar schenkt euch MediaMarkt die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent, doch der effektive Rabatt liegt bei 15,97 Prozent. Warum? Vom Endkundenpreis aus gesehen braucht es weniger als 16 Prozent, um den "steuerfreien" Nettopreis zu erreichen. Ein einfaches Beispiel: 100 Euro + 19% MwSt. = 119 Euro. 119 Euro - 15,966% = 100 Euro. Rechnet also mit knapp 16 Prozent Rabatt, ähnlich wie einst im Oktober 2022 und zum Black Friday.Nein. Aber ein großer Teil des MediaMarkt Sortiments ist reduziert. Von Fernsehern, Notebooks und Smartphones über Tablets, Konsolen und PC-Zubehör bis hin zum Drucker, Smart-Home- und Haushaltsgeräten werden viele Produkte stark reduziert sein. Vorab gibt der Händler allerdings bekannt, dass einige Marken und Kategorien nicht Teil der 19 Prozent Aktion sein werden.Apple, Sonos, Miele, Liebherr, KOENIC, AVM, Blink, Amazon, ok., Tchibo, CAFFISIMO und PEAQ sind nicht dabei. Ebenso gilt der Ausschluss für sämtliche PC-Komponenten, Vorbesteller-Artikel, Download-/Content-/Gaming-Cards und -Codes, digitale Guthabenkarten, Games & Software, E-Books/Bücher, Zusatzgarantien sowie Services und Verträge. Bekannte Marken wie HP, Samsung Galaxy, LG OLED, Microsoft, Philips und Sony sind also noch mit von der Partie. Vielleicht sogar die Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5).Nicht immer versteckt sich hinter jedem Produkt ein Bestpreis. Es ist üblich, dass die Preise vor einer 19 Prozent Aktion bei MediaMarkt leicht nach oben angepasst werden. Wir empfehlen vor dem Kauf in jedem Fall einen Blick in den WinFuture-Preisvergleich . Eventuell ziehen Konkurrenten wie Amazon mit.Nein. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes werden nicht benötigt. Auch muss man nicht zwingend MyMediaMarkt-Kunde (Bonusprogramm) sein. Der Mehrwertsteuer-Rabatt wird erst im Warenkorb und an der Kasse des Online-Shops vom Kaufpreis abgezogen. Oft sind die final reduzierten Preise zudem bereits auf der Aktionsseite von MediaMarkt aufgeführt. Abseits von eventuellen Hersteller-Cashbacks kann die 19 Prozent Aktion zudem nicht mit anderen Preisnachlässen kombiniert werden.Produkte aus dem Online-Shop von MediaMarkt werden über die bekannten Versandpartner DHL, Hermes und UPS geliefert. Üblicherweise erfolgt die Lieferung ab einem Einkaufswert von mindestens 59 Euro versandkostenfrei. Abweichungen gibt es beim Versand von Großgeräten via Spedition oder bei Bestellungen, die einer Altersprüfung (FSK/USK 18) unterliegen. Die Lieferdauer von vorrätigen Produkten beträgt in der Regel ein bis zwei Werktage.Eine Abholung kann direkt während des Bestellvorgangs reserviert werden. Dabei könnt ihr den Standort der Filiale auswählen und die Verfügbarkeit vor Ort prüfen. Somit spart ihr euch die Versandkosten und könnt die Produkte oft noch am selben Tag abholen. Im besten Fall erreicht euch ein digitaler Abholschein bereits wenige Stunden nach der Bestellung per E-Mail und ihr könnt euch auf den Weg machen. Eure Bestellung liegt für maximal sechs Tage zur Abholung in den Märkten bereit.