James Cameron stellt klar: Titanic-Jack hätte nicht überleben können

Derzeit ist Blockbuster-Meister James Cameron mit Avatar: The Way of Water in den Kinos und auch Schlagzeilen, der Science-Fiction-Streifen hat mittlerweile knapp 2,2 Milliarden Dollar eingespielt. Doch es gibt auch einen weiteren Grund zum Feiern, nämlich 25 Jahre Titanic.

Zusammenfassung Cameron feiert 25 Jahre Titanic: berühmteste Katastrophe aller Zeiten.

Der Untergangs- und Liebesfilm Titanic ist vor etwas mehr als einem Vierteljahrhundert in die Kinos gekommen und betonierte Camerons Ruf als größter Blockbuster-Spezialist aller Zeiten. Der Film beruht natürlich auf historischen Hintergründen, der Untergang des Luxusschiffes im Jahr 1912 ist die bekannteste Schiffskatastrophe aller Zeiten.Die Liebesgeschichte von Rose und Jack ist hingegen erfunden, der Spannung und auch der Tragik des Endes tut das aber keinen Abbruch. Seit 25 Jahren beschäftigt Fans und Cineasten aber auch eine Frage, nämlich ob Jack überleben hätte können, wenn die Schiffbrüchigen auf dem Behelfsfloß irgendwie gemeinsam Platz gefunden hätten.Dazu gab es bereits viele Spekulationen und sogar pseudowissenschaftliche Untersuchungen im Rahmen der TV-Show MythBusters, nun hat sich Cameron aber selbst der Sache angenommen. Im Rahmen einer Dokumentation von und für National Geographic wurde versucht (via Ars Technica ), die Umstände der finalen Szenen so gut wie nur möglich nachzustellen, um herauszufinden, ob es einen Weg gegeben hätte, dass Jack überlebt.Dabei trugen die Stuntleute bzw. Jack- und Rose-Nachahmer die "richtige" Kleidung, eine passende historische Schwimmweste und natürlich wurde auch die Tür möglichst originalgetreu nachgebaut. Einziger Unterschied: Die Zeit im Wasser wurde verdoppelt, weil man dieses nicht auf ganz so kalt gewählt hat, wie sie beim wahren Untergang war - aus gesundheitlichen bzw. Sicherheits-Gründen natürlich.Ansonsten wurde aber die Szene möglichst genau nachgespielt. Das bedeutet, dass beispielsweise Rose mehrmals unfreiwillig ins Wasser getaucht wurde - um die körperliche Anstrengung des Überlebenskampfes im Wasser nachzuahmen.Und Cameron und sein Team kommen auch 25 Jahre nach den Dreharbeiten zum Schluss: Jack hätte ziemlich sicher nicht überlebt. Es gibt eine Ausnahme, denn unter Umständen hätten beide auf dem Floß ihre Oberkörper aus dem Wasser halten können, um den Körperkern zu schützen. Allerdings ist das dennoch unwahrscheinlich, weil Jack kaum ohne Erschütterungen auf das Floß gekommen wäre, zudem müsste in diesem Szenario Rose ihre Rettungsweste ablegen und sie Jack geben. Dann "hätte er es vielleicht gerade noch geschafft", so Cameron. "Aber es gibt viele Variablen."