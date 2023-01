Stark reduziert: Philips-TVs mit Ambilight günstig bei Media Markt

Die neuen Philips-Fernseher mit Ambilight gehören zu den beliebtesten TV-Modellen am Markt - mittlerweile sogar mit OLED-Technik, 120 Hz und Co. Im Online-Shop von Media Markt könnt ihr beim Kauf jetzt besonders sparen und von kostenlosen Gutschein-Geschenken profitieren.

Diese Philips Ambilight-TVs können bei Media Markt überzeugen

Ambilight-TV kaufen und dabei richtig sparen!

Philips

Mit der Philips Ambilight-Technik holt man sich nicht nur eine bunte Beleuchtung nach Hause, sondern eine echte Kinoatmosphäre. Das Erlebnis auf dem Bildschirm wird somit noch einmal deutlich erweitert - mehr Drama und stärkere Action. Gerade beim Gaming und auch bei Sportevents macht die Ambilight-Beleuchtung eine besonders Figur, die wir nicht mehr missen wollen. Dass die passenden Smart-TVs bei Media Markt aktuell stark reduziert sind, kommt da gerade recht.Eines der Highlights der Rabattaktion bei Media Markt ist der 65 Zoll große Philips 65 OLED 937/12 - natürlich mit Ambilight. Der 4K-Fernseher bietet euch Dolby Vision und Atmos, HDR10+ und einen IMAX Enhanced-Modus für beste Bildqualität. Weiterhin profitiert ihr von HDMI 2.1 und einem 120-Hz-Display samt VRR, Nvidia G-Sync und AMD FreeSync Premium, um das Maximum aus den jüngsten Spielekonsolen PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X herauszuholen. Hinzu kommen eine bereits integrierte Soundbar von Bowers & Wilkins und das vielseitige Google Android TV-Betriebssystem.Die Auswahl an Ambilight-Modellen im Online-Shop von Media Markt ist groß und auch in der Mittelklasse gibt es viele Fernseher mit grandioser Bildqualität zu günstigen Preisen. Gefallen finden wir zum Beispiel am Philips 55 PUS 8007/12 (55 Zoll), der jetzt nicht nur für reduzierte 699 Euro verkauft, sondern sogar mit einer kostenlosen Soundbar samt Subwoofer ausgeliefert wird. Oder aber man entscheidet sich für "The One", den Philips 55 PUS 8837/12 (55 Zoll) für 777 Euro, mit dem ihr euch ebenso einen cleveren Allrounder ins Haus holt.