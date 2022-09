Apple Watch Ultra: Video zeigt die Outdoor-Smartwatch im Einsatz

Neben der "normalen" Apple Watch Series 8 hat Apple in dieser Woche auch eine besonders leistungsstarke und robuste Variante seiner Smartwatch vorgestellt: Die Apple Watch Ultra soll sich vornehmlich an Extremsportler richten, wie Apple im Produktvideo recht deutlich macht.Apple schützt die Technik der Apple Watch Ultra mit einem 49 Millimeter großen Titangehäuse und einem kratzfesten Display aus Saphirglas. Eine Besonderheit ist der große und auch farblich hervorgehobene Action-Button an der Seite, der vom Nutzer individuell mit Funktionen belegt werden kann.Apple verbaut in der Apple Watch Ultra einen besonders leistungsstarken Akku, der eine Laufzeit von bis zu 60 Stunden ermöglicht. Weitere Highlights sind ein GPS-Modul für die Frequenzen L1 und L2 und eine 86 Dezibel laute Sirene. Da die Uhr bis 100 Meter wassergeschützt ist, lässt sie sich zudem als Tauchcomputer verwenden.