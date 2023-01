Neue iOS-Funktionen, die im Jahr 2023 starten oder ausgebaut werden

Aktuell sind die verfügbaren Informationen rund um iOS 17 noch recht überschaubar. Trotzdem lassen sich einige frische Funktionen und Anpassungen voraussagen. Die Neuerungen und Änderungen reichen von Safari über Apple Pay bis hin zum Datenschutz.

iOS-Neuerungen, die für 2023 anstehen

Web Push Notifications

Apple Pay Later und mehr

Sicherheitsschlüssel für Apple ID

Car Play der nächsten Generation

Datenschutz ausgebaut

iOS 16 ist noch recht frisch, iOS 17 steht erst zum Herbst 2023 an. Spätestens bei der WWDC 2023, zu erwarten in der ersten Juni-Woche, wird offiziell verraten, was auf iPhone und iPad mit dem nächsten großen Update Einzug hält. Die Kollegen von MacRumors haben aber schon jetzt eine Übersicht der erwartbaren iOS-Neuerungen für dieses Jahr geliefert und treffen Voraussagen für Apps und Dienste.Von anderen Browsern schon längst bekannt, wird jetzt auch Safari für iOS seine Pforten für Möglichkeit öffnen, Webseiten zu erlauben, den Nutzer zu benachrichtigen. Apple hatte schon offiziell angekündigt, dass iOS 16 und iPadOS 16 im Jahr 2023 eine Opt-in-Unterstützung für webbasierte Push-Benachrichtigungen erhalten werden.Zunächst auf die USA beschränkt bleibt die Funktion Apple Pay Later, mit der kurze Ratenzahlungen angeboten werden - bei der WWDC 2022 war die Rede davon, dass Rechnungsbeträge ohne Zusatzkosten in vier Teilzahlungen aufgesplittet werden können. Das Unternehmen wird die Funktion als Update für seine Wallet-App bereitstellen, da diese aber in der ersten Beta von iOS 16.3 fehlt, folgt der Release frühestens mit iOS 16.4.Ebenfalls Einzug hält das lange angekündigte Sparkonto für die Apple Card. Das Feature, in den USA realisiert mit der Partnerbank Goldman Sachs, war schon in den Release-Notes des iOS 16.1 Release Candidate aufgetaucht, dann aber zurückgezogen worden. In der Testversion von iOS 16.3 ist es nicht vertreten, der Release scheint sich also verzögert zu haben.Schon zu finden in der Beta von iOS 16.3 ist ein neues Feature für Sicherheitsschlüssel für Apple IDs. Apple hat hier angekündigt, dass der globale Release im Jahr 2023 erfolgen wird. Die einfache Funktionsweise: Um Accounts noch besser schützen zu können, können in Zukunft auch Hardware-Sicherheitsschlüssel Verwendung finden, die dann in die Zwei-Faktor-Authentifizierung integriert werden. Apple selbst will aber keine solchen Schlüssel bereitstellen.Apples Autosystem Car Play wird in diesem Jahr deutlich schlauer. Die angekündigten Anpassungen: Deutlich bessere Integration in Bordsysteme wie Klimasteuerung und Radio, dazu kommt der Support mehrerer Bildschirme und verschiedener Auflösungen. Zu guter Letzt wurden alte Widgets runderneuert und neue angekündigt.In den USA schon seit iOS 16.1 aktiviert, wird Apple 2023 den Datenschutz auch in weiteren Ländern ausbauen. Damit wird die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für viele zusätzliche Bereiche der iCloud ausgedehnt, einschließlich Backups, Fotos, Notizen, Erinnerungen, Sprachnotizen und mehr. Hier ist mit iOS 16.3 und iOS 16.4 zu erwarten, dass die Funktionen in weiteren Ländern Einzug halten. Apple selbst hatte davon gesprochen, dass der "Rest der Welt" im Frühjahr 2023 versorgt wird.