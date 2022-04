Stranger Things - Der erste richtige Trailer zu Staffel 4 ist endlich da

Netflix hat einen ersten richtigen Trailer zur vierten Staffel von Stranger Things veröffentlicht. Diese verspricht nicht nur düsterer, sondern auch umfangreicher als die bisherigen Seasons zu werden - und wird daher in zwei Teile geteilt. Ihrem 80er-Jahre-Charme bleibt die Mystery-Serie dabei aber auch weiterhin treu.Ungewöhnlich lange, nämlich rund drei Jahre, liegt das Finale der dritten Staffel von Stranger Things nun schon zurück. Seitdem hat Netflix immer wieder mit kurzen, letztendlich aber nicht sonderlich aussagekräftigen Teasern versucht, die Fans bei Laune zu halten. Der erste richtige Trailer hat nun deutlich mehr zu bieten und zeigt in dreieinhalb Minuten so viel, dass sich auf jeden Fall ein mehrmaliges Anschauen des Videos lohnt. Das Wiedersehen mit den Kindern und weiteren bekannten Gesichtern findet dieses Mal jedoch an mehrere voneinander getrennten Schauplätzen statt.Los geht es mit Staffel 4 am 27. Mai 2022 - zumindest mit dem ersten Teil der Staffel, denn diese hat Netflix in zwei Abschnitte unterteilt. Teil 2 startet dann am 1. Juli. Eine fünfte und zugleich dann auch letzte Staffel befindet sich bereits in Vorbereitung.