The Gray Man: Trailer zum Netflix-Film mit Ryan Gosling & Chris Evans

Im Spionagethriller The Gray Man kommt es zu einem ziemlich rasanten Showdown zwischen zwei ehemaligen CIA-Agenten. Der bislang teuerste Netflix-Film kann dabei nicht nur mit Stars wie Ryan Gosling und Chris Evans, sondern auch jeder Menge Action punkten, wie jetzt ein erster Trailer zeigt.Für den neuesten Film der Russo-Brüder schlüpft Ryan Gosling nach einer längeren Auszeit in die Rolle des Ex-CIA-Agenten Court Gentry, auch bekannt als Sierra Six oder The Gray Man. Gentry galt lange Zeit als einer der besten und tödlichsten Killer des Geheimdienstes, allerdings wird er nun selbst zum Ziel seines ehemaligen Auftragsgebers, der den psychopathischen Lloyd Hansen (gespielt von "Captain America" Chris Evans) auf ihn ansetzt.Weiter sind unter anderem Billy Bob Thornton als Donald Fitzroy, Ex-Leiter der CIA, und Ana de Armas als Agentin Dani Miranda mit dabei, die dem verfolgten Gentry zur Seite steht. The Gray Man hatte ein Budget von 200 Millionen US-Dollar, ob diese Summe gut investiert war, zeigt sich ab dem 22. Juli 2022, wenn The Gray Man weltweit bei Netflix startet. Eine Woche zuvor ist der Film außerdem in ausgewählten Kinos zu sehen.