Netflix, Amazon & Disney+: Filme und Serien in der Silvester-Woche

Mit mehr als 30 neuen Filme und Serien rutschen die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ ins neue Jahr. Die Highlights: Treason, Brooklyn Nine-Nine, A Quiet Place, Kaleidoskop, Doctor Sleeps Erwachen und Barbarian. Wir zeigen alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 52

Treason ab 26. Dezember

The Way Back - Der lange Weg ab 26. Dezember

Chelsea Handler: Revolution ab 27. Dezember

The Circle: USA: Staffel 5 ab 28. Dezember

7 Donne e un Mistero ab 28. Dezember

Ein Abend im Kindergarten ab 28. Dezember

Happy Nous Year ab 28. Dezember

Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich: Staffel 2 ab 29. Dezember

Brown and Friends ab 29. Dezember

Sommer im Cielo Grande: Staffel 2 ab 30. Dezember

Weißes Rauschen ab 30. Dezember

Chicago Party Aunt: Teil 2 ab 30. Dezember

Machos alfa ab 30. Dezember

Königin des Südens: Staffel 3 ab 30. Dezember

A Quiet Place Part II ab 30. Dezember

Brooklyn Nine-Nine: Staffel 8 ab 30. Dezember

Best of Stand Up 2022 ab 31. Dezember

Kaleidoskop ab 1. Januar

Olhar Indiscreto ab 1. Januar

Yakuza goes Hausmann: Staffel 2 ab 1. Januar

Power Rangers Dino Fury: Season 2 ab 1. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 52

Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachen ab 26. Dezember

Abikalypse ab 26. Dezember

Die Schnecke und der Buckelwal ab 26. Dezember

Space Jam: A New Legacy ab 30. Dezember

Wildcat ab 30. Dezember

Magia Records S1 ab 01. Januar

Modern Love Chennai S1 ab 01. Januar

Die Croods - Alles auf Anfang ab 01. Januar

Black Site ab 01. Januar

The Descent - Abgrund des Grauens ab 01. Januar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 52

Tell me Lies - Staffel 1 ab 28. Dezember

Barbarian ab 28. Dezember

Encanto at the Hollywood Bowl (OT) ab 28. Dezember

The Cave ab 30. Dezember

Während es Disney+ in der letzten Woche des Jahres 2022 ruhig angehen lässt und mit dem Horrorfilm Barbarian sowie der ersten Staffel von Tell me Lies nur eine Handvoll neuer Inhalte liefert, zeigen sich Netflix und Amazon mit einem deutlich umfangreicheren Jahresendspurt. Die Mutter aller Streaming-Plattformen startet unter anderem mit der achten Staffel von Brooklyn Nine-Nine und der Krimi-Thriller-Serie Kaleidoskop. Außerdem sieht man den zweiten Teil von A Quiet Place und zu Silvester eine Best of Stand Up-Comedy.Prime Video-Abonnenten können sich hingegen auf Doctor Sleeps Erwachen und die Neuauflage von Space Jam freuen. Ebenso sieht man den Horrorstreifen The Descent. Wer die Zeit zwischen den Jahren zum Nachholen von Filmen und Serien nutzen möchte, der sollte sich zudem Knives Out Glass Onion, Wednesday und The Witcher Blood Origin auf Netflix oder aber die dritte Staffel von Jack Ryan bei Amazon genauer ansehen.