Filme & Serien vorab sehen: Netflix will Preview Club deutlich ausweiten

Netflix-Nutzer aufgepasst: Der US-Streaming-Gigant will bald beginnen, ein bisher nur in kleinem Maßstab durchgeführtes Preview-Programm deutlich auszuweiten. Wer Glück hat, könnte so also schon vor einer breiteren Verfügbarkeit neue Filme und Serien zu sehen bekommen.

Mitglieder des Preview-Clubs liefern wertvolles Feedback

Wie das Wall Street Journal berichtet, will Netflix sein bisher kaum öffentlich dokumentiertes Vorschau-Programm, das unter der Bezeichnung Netflix Preview Club durchgeführt wird, ab Anfang 2023 deutlich ausbauen. Bisher umfasst das Programm nur gut 2000 Nutzer, die regelmäßig frühen Zugriff auf neue Inhalte erhalten, bevor diese dem breiten Publikum zugänglich gemacht werden.Netflix hatte den Preview Club vor gut einem Jahr ins Leben gerufen, um damit vor einer breiten Veröffentlichung Rückmeldungen zu neuen Filmen und Serien zu sammeln. Wie in Hollywood üblich, will man durch die Vorschauen prüfen, wie neue Inhalte beim Publikum ankommen. Wer daran teilnimmt, muss im Anschluss meist Fragebögen ausfüllen, um seine Eindrücke zu schildern.Künftig soll der Netflix Preview Club laut dem Bericht weit über 10.000 Mitglieder haben, um so noch breiteres Feedback liefern zu können. Netflix will mit den Rückmeldungen der frühen Zuschauer allerdings nur in begrenztem Maß Einfluss auf die kreative Arbeit der Filmschaffenden nehmen.Es bleibt ihnen also in den meisten Fällen selbst überlassen, welche Änderungen sie aufgrund des Feedbacks vor einer breiten Veröffentlichung neuer Inhalte vornehmen wollen, heißt es. Netflix lässt auch seine Mitarbeiter vorab auf neue Filme und Serien zugreifen und wertet deren Sehverhalten aus. Das Unternehmen versucht so natürlich vor allem, die Erfolgsaussichten für neue Inhalte zu steigern, damit das Angebot möglichst attraktiv bleibt und hohe Abonnentenzahlen und eine möglichst lange Nutzungsdauer erzielt werden.