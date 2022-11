Black Week bei Waipu.tv: 50% Rabatt auf TV-Streaming und Netflix

Beim TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv gibt es zur Black Friday Woche jetzt satte 50 Prozent Rabatt auf das beliebte Perfect Plus-Abo, auch inklusive Net­flix-Zugriff oder 4K-Stick. Beides zusammen gibt es so schon ab acht Euro mo­nat­lich, ohne Netflix gehts es ab 6,50 Euro los.

Starker Waipu.tv-Rabatt, aber nur bis zum 28. November

Perfect Plus-Abo Nur 6,50 Euro statt 12,99 Euro im Monat

50 Prozent Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 6,49 Euro sparen - fast 78 Euro in 12 Monaten sparen

Jetzt bei waipu.tv buchen!

Perfect Plus-Abo mit waipu.tv 4K Stick Nur 8 Euro statt 15,99 Euro im Monat

50 Prozent Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 7,99 Euro sparen - fast 96 Euro in 12 Monaten sparen

Jetzt bei waipu.tv buchen!

Perfect Plus-Abo mit Netflix Standard Nur 12,25 Euro statt 24,49 Euro im Monat

50 Prozent Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 12,24 Euro sparen - über 147 Euro in 12 Monaten sparen

Jetzt bei waipu.tv buchen!

Vorteile von Waipu.tv auf einen Blick:

Derzeit 219 Sender, 204 in HD

Voller Zugriff auf das Programm von Top-Sendern wie Das Erste, ZDF, RTL, ProSieben uvm.

Bis zu 100 Stunden digitaler Aufnahmespeicher

Bis zu vier Streams gleichzeitig möglich

Waiputhek mit mehr als 30.000 ausgewählten Inhalten auf Abruf

Pay-TV-Zugang mit Warner TV Film, SYFY, Romance TV, sportdigital Fußball uvm.

Funktionen wie Pause des laufenden TV-Programms und Restart

Diese Abos jetzt mit 50 Prozent Rabatt sichern!

Schnell sein lohnt sich, denn der Sonderpreis gilt nur für kurze Zeit. Für die Black Friday Woche bzw. Cyber Week hat Waipu drei Pakete reduziert: Dabei hat man die Wahl zwischen Waipu.tv Perfect Plus, Waipu.tv mit Stick und Waipu.tv mit Netflix. Die Rabattaktion endet am 28. November 2022 um 23:59 Uhr.Regulär zahlt ihr allein für Waipu.tv, dem Online-Streamingdienst für Fernsehsender, 12,99 Euro monatlich. Bei Netflix seid ihr ab 7,99 Euro für das Basis-Abo dabei. Im Bundle gibt es beides bei Waipu.tv immer günstiger, doch nun sinkt der Preis für kurze Zeit noch weiter: Wenn ihr jetzt beides zusammen über Waipu.tv bucht, könnt ihr ordentlich sparen - und zwar 50 Prozent für ganze zwölf Monate Es gibt jetzt drei verschiedene Pakete zur Auswahl. Der Unterschied liegt bei dem, was das Abo bietet. Je nachdem, für welches Paket ihr euch entscheidet, könnt ihr in den zwölf Monaten bis zu 147 Euro sparen! Es gelten wenige Bedingungen - ihr müsst Neukunde sein und könnt den Deal nicht mit weiteren Rabattaktionen kombinieren.Nach den zwölf Monaten verlängert sich das abgeschlossene Paket um jeweils einen weiteren Monat, sofern nicht vor Ende des elften Monats gekündigt wird. Ab dem 13. Monat wird dann der jeweils aktuelle Preis fällig, also zum Beispiel 12,99 Euro für das Perfect Plus-Paket im Monat. Das einfachste ist also rechtzeitig zu kündigen, wenn man nicht den vollen Preis zahlen will.